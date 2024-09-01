Какую палатку выбрать для похода осенью

Для подготовки к осеннему походу необходимо выбрать палатку с защитой от ветра и дождя, а также использовать непромокаемый тент, посоветовала в беседе с RT эксперт «ВсеИнструменты.ру» Ника Кобылкина.

При этом, по мнению эксперта, спальный мешок должен быть межсезонным, рассчитанным на ночные заморозки.

«Подберите рюкзак, в который поместится всё необходимое. Его ткань должна быть непромокаемой, или же понадобится влагозащитный чехол. Фонарь и запасные батарейки к нему будут очень кстати. Хорошо, если у вас есть налобная модель: руки остаются свободными», — отметила Кобылкина.

В аптечку следует положить наружные антисептики, перевязочный материал и средства от насекомых, указала собеседница RT.

«Если речь о походе больше двух суток, то нужно добавить обезболивающие препараты, препараты от аллергии и энтеросорбенты. Составьте план питания на период похода. В холода организму нужно больше энергии для поддержания температуры, поэтому стоит взять для перекуса высококалорийную еду, например орехи, злаковые батончики. Согреться помогут горячие напитки, поэтому понадобится термос», — уточнила Кобылкина.

Он подчеркнула, что выбирать нужно многослойную одежду: термобельё и верхняя одежда, защищающая от осадков и ветра, обязательны.

Чтобы поддерживать тепло в палатке, нужно также позаботиться о походном газовом обогревателе, заключила эксперт.

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