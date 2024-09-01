Путешественников не отправят в Сочи без электронной путевки

Закон, обязывающий туроператоров и турагентства загружать данные о путешествиях в систему «Электронная путевка», приняли еще в 2022 году. С 2023 года работать с системой стали компании, отправляющие туристов за рубеж, а с первого дня осени 2024 года такая обязанность появится и у тех, кто организует поездки по России или работает в сфере въездного туризма. Для чего нужны электронные путевки и помогут ли они сделать путешествия по родной стране безопаснее, разбиралась «Парламентская газета».

© Парламентская газета

Останутся без работы

Электронная путевка — документ с данными о туристической поездке. Туроператоры должны загружать эту информацию в единую государственную информационную систему, которая так и называется — «Электронная путевка». Когда человек покупает пакетный тур, он заключает с компанией договор. Путевку создают на основании указанных в договоре данных. Это маршрут и условия путешествия, стоимость тура, данные самих туристов и так далее. Каждая путевка получает уникальный номер и QR-код, и отдыхающие могут отслеживать статус своего тура онлайн. Электронные путевки создают для комплексных туров, то есть тех, куда входят и дорога до места назначения, и размещение.

Компании, отправляющие россиян за рубеж, начали работу с системой электронных путевок 15 ноября 2023 года. А с 1 сентября 2024 года вступят в силу нормы федерального закона от 28.05.2022 № 148-ФЗ, вводящие обязательства и для тех, кто работает в сфере внутреннего и въездного туризма. Туроператоры должны будут передавать в систему данные обо всех проданных турах.

Если компании этого не сделают, их могут исключить из федерального реестра туроператоров. А значит, их работа окажется под запретом. Такое наказание ждет тех, кто продавал туры без передачи сведений в систему не менее трех раз в течение трех месяцев. Кроме того, компании могут исключить из реестра за нарушения порядка или срока передачи сведений, за недостоверную информацию.

Турагентства тоже не останутся без ответственности. Их исключат из реестра агентств, если нарушен порядок или сроки направления туроператорам уведомлений о договоре с покупателями. Такие же санкции ждут компании, продающие туры без уведомления операторов о заключенном договоре.

В постановлении кабмина с правилами работы электронных путевок перечислены их задачи. Путевка должна предоставить туристам необходимую информацию, в том числе и для защиты их прав, если вдруг туроператор или агент не исполнили обязательства. Кроме того, путевки должны обеспечить прозрачность работы туркомпаний, предупредить случаи нарушения прав туристов и сделать возможным оперативный мониторинг деятельности участников рынка.

Система электронных путевок позволяет туристу видеть детали договора, сроки и этапы реализации ему турпродукта, полномочия туроператора и турагента, ранее сказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. Система позволит решить проблему приобретения услуг у недобросовестных операторов и препятствовать овербукингу, когда компания продает больше мест, чем есть в наличии.

Куда поехал, с кем и за сколько

У представителей туристического рынка отношение к электронным путевкам до сих пор неоднозначное.

Электронная путевка могла бы стать прекрасным механизмом защиты интересов туриста в случае недобросовестных действий, сказал «Парламентской газете» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Но пока этого не произошло. Путевки скорее стали элементом контроля туроператоров. Кроме того, они позволят оценить объем совокупного туристического рынка на всех направлениях. Так что для сбора статистики это полезная база данных.

Но вот у самих туристов интереса к электронным путевкам пока нет. Гипотетически, конечно, путешественники могут увидеть в базе ошибку или расхождение с договором, отметил эксперт. Но пока такого не случалось. Кроме того, данные о туре могу попасть в базу, когда путешествие уже завершилось. А суды по-прежнему требуют классические, бумажные варианты договоров при решении споров.

В начале работы системы электронных путевок многие туристы переживали и о том, что их данные станут доступными, напомнил Мурадян. Информация о путешествии доступна только государству или самому заказчику, но нельзя исключать и возможность утечки данных. У туриста могут быть и частные причины сохранить свой вояж и своего спутника в тайне.

А по данным Российского союза туриндустрии, готовность внутренних туроператоров работать с электронной путевкой остается очень низкой. На середину августа к системе подключились не более 10-15 процентов из почти 4,5 тысячи таких компаний, входящих в реестр, сообщил журналистам вице-президент РСТ Георгий Мохов.

По его словам, ранее подключение происходило по упрощенной процедуре и не стоило туроператорам больших затрат. Однако с 1 ноября вступают в силу специальные требования к мерам защиты информации. Чтобы им соответствовать, нужно пройти аттестацию рабочего места, то есть компьютера, с которого будут передавать данные. Это сложная и затратная процедура, отметил Мохов.