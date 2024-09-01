Эксперт рассказал, чем опасен сапборд

По данным МЧС России, за июнь — июль на море и пресных водоемах произошло более двух тысяч происшествий: утонули 1173 человека, включая 275 детей. Удалось спасти полтысячи человек, из них 125 детей. Среди них были и те, кто занимается сапсерфингом, который в последнее время набирает популярность у отдыхающих. В преддверии бархатного сезона эксперт «Народный фронт. Аналитика», сертифицированный инструктор по сапсерфингу Павел Силин рассказал, как обезопасить себя при катании на сапборде.

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- Павел Александрович, многим кажется, что сапбордом управлять легко, но статистика показывает обратное. Что люди не учитывают?

- Сапсерфинг для нашей страны достаточно молодой вид спорта, его относят к экстремальным. Он находится под контролем Российской федерации серфинга.

- Получается, им могут заниматься только спортсмены?

- Любой человек может кататься на доске с веслом, если не имеет противопоказаний по здоровью. У кого есть проблемы с двигательным или вестибулярным аппаратом, сначала необходимо проконсультироваться с врачом.

- А безопасен ли сам сапборд, какие могут быть риски?

- Сапборды относительно безопасны, если ими правильно пользоваться. Во-первых, их нельзя перекачивать больше рекомендуемого давления — в противном случае его может разорвать при перегреве на солнце. Каждый сап рассчитан на определенный вес: есть небольшие для одного человека, а есть в виде платформ, рассчитанные на большие компании.

- Как выбрать новичку первую доску?

- Прежде надо решить, берет ли он в прокат или покупает свою? За доской нужно ухаживать, ей понадобится соответствующий инвентарь. Покупайте сапы только у проверенных поставщиков и компаний, которые дают гарантию на свою продукцию. Как у любого товара, в комплекте с оборудованием должна быть инструкция по применению, в том числе и правила безопасного использования.

- А если купить некачественную доску?

- Некачественные сапы могут сдуваться и если вдруг вы оказались на таком посреди озера, то до берега придется добираться вплавь.

- Кто должен консультировать новичка перед покупкой?

- Продавец может рассказать о возможных рисках и правилах безопасности, но он может быть знаком с этим только в теории. Если у человека совсем нет опыта в водных видах спорта, то я бы не советовал в одиночку выходить на воду.

- Как тогда знакомиться с этим видом спорта?

- Сначала пробуйте прогулки на сапах в компаниях с опытными инструкторами, затем берите у них занятия. Так вы быстрее и лучше научитесь управлять доской, нежели пробуя самостоятельно.

- Какие еще опасности могут поджидать неопытного серфера?

- В любом водоеме есть коряги, о которые сап может проткнуться, и человек, находясь в шоковом состоянии, должен знать, что ему в таком случае делать. Всегда надевайте спасательный жилет и выходите на воду при благоприятных погодных условиях.

- А если хочется в море?

- Не забывайте, что вода — несвойственная среда обитания для человека. Правила безопасности на воде написаны для каждого. Прежде чем выйти в море на сапе, нужно промониторить погоду, оценить силу ветра, узнать его направление, осознать и просчитать риски. Но это только первый шаг.

- А второй?

- Если уж решили отправиться в открытые воды или большие водоемы, то обязательно берите с собой в специальных герметичных сумках средства связи, подачи сигнала бедствия — свисток, лазерный фонарь, рацию, телефон. Надевайте одежду со светоотражающими элементами.

- Как еще можно повысить безопасность сапсерферов?

- Опять же сапсерфинг только развивается. Поэтому важно внедрить его в российское законодательство, предусмотрев для него и правила поведения на воде.