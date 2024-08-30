Почему дорожают авиабилеты

ФАС хочет повысить сборы за аэронавигационное обслуживание полётов. К нему относится, например, обеспечение необходимой для полёта метеорологической и радиотехнической информации. На рейсах по России предлагают повысить траты на 37%. В итоге сумма будет варьироваться от 32 до 150 рублей на каждого пассажира. Для международных рейсов нынешние отчисления хотят увеличить в два раза.

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Что сказано в приказе ФАС

О предложении Федеральная антимонопольная служба (ФАС) «Ведомости» узнали из проекта её приказа.

Ставки зависят от максимальной взлетной массы самолёта. В России больше всего бортов двух типов: Airbus A320 и Boeing 737-800. Они относятся к категории «от 50 до 100 т».

По задумке ФАС, ставка аэронавигационного сбора должна вырасти на каждые 100 км полёта так: - по России — с 1217 до 1667 рублей; - за границу — с 4649 до 9297 рублей.

А вот для самолётов зарубежных авиакомпаний ставки за аэронавигационное обслуживание (АНО), наоборот, предложили снизить на 9–10%.

Комментарий представителя ФАС

По словам собеседника «Ведомостей» в ФАС, расходы авиакомпаний на одного пассажира при перелётах по России будет в среднем 32–150 рублей (зависит от протяженности маршрута). Он заверил, что дополнительные средства уйдут только в Фонд развития инфраструктуры аэропортов.

Кстати: для полётов внутри Дальневосточного федерального округа (ДФО) ничего не изменится — останется понижающий коэффициент (0,01) к ставке сбора. Там авиакомпания платит за АНО только 1% от общероссийской ставки.

Подорожание авиабилетов

По данным Росстата, стоимость перелётов по России за первое полугодие 2024-го взлетела на 17%. Всего с января по июнь перелёты экономическом классом на внутренних подорожали в среднем на 31%.