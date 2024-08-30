Туристу повезло с безвизовым транзитом в аэропорту Китая

Подписчик тг-канала «Крыша ТурДома» поделился с нашей редакцией удачным, но крайне рискованным опытом безвизового транзита в аэропорту Китая.

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Алексей С. отправился по маршруту Москва – Гонконг – Макао – Москва. Наиболее экономичным вариантом обратного перелета из-за границы оказалась комбинация рейсов Макао – Шанхай авиакомпанией China Southern Airlines, а оттуда – «Аэрофлотом» в российскую столицу. Турист на свой страх и риск купил два отдельных билета по такому маршруту.

«В разных источниках была противоречивая информация по поводу того, нужна ли в таком случае виза при пересадке в китайском аэропорту, но я понадеялся на везение», – говорит путешественник.

При посадке в Макао на рейс China Southern в Шанхай никаких проблем не возникло – туриста зарегистрировали и выдали ему посадочный талон. В зоне прилета аэропорта пересадки стойки для оформления безвизового транзита не оказалось. Алексей С. подошел к пограничнику и показал ему распечатки броней раздельных билетов. Тот, не задав никаких вопросов, сам заполнил карточку прибытия, предложил на ней расписаться, вклеил стикер и выпустил пассажира в город. Переночевав в гостинице, Алексей С. через несколько часов без проблем вылетел «Аэрофлотом» в Москву.

По действующим правилам, безвизовый транзит в ряде аэропортов Китая разрешен только если авиабилеты на стыковочные рейсы оформлены единым бланком.

«Эксперимент» туриста мог окончиться весьма печально – на часть маршрута «Аэрофлота» из Шанхая в Москву была даже не предусмотрена онлайн-регистрация, чтобы оформиться на перелет, нужно проходить погранконтроль. Если бы пограничник не закрыл глаза на явное нарушение условий безвизового транзита, путешественник мог попросту оказаться под арестом. Идти ради экономии на авиабилетах на такой риск туристам настоятельно не рекомендуется.