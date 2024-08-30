На курорте «Архыз» ввели скидки для жителей Карачаево-Черкесии

Жители Карачаево-Черкесии могут приобретать ски-пассы на курорт «Архыз» почти на треть дешевле. Кроме того, для школьников Зеленчукского района, где расположен курорт, предусмотрен бесплатный подъем на канатках.

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«На ВТРК „Архыз“ для жителей Карачаево-Черкесии действует 30%-ная скидка на все базовые туристические и горнолыжные тарифы курорта. Для того, чтобы купить ски-пассы почти на треть дешевле, жителям региона достаточно предоставить паспорт с пропиской», — сообщили в пресс-службе министерства туризма и курортов региона.

Кроме того, на курорте предусмотрен льготный тариф для учащихся школ, расположенных в Зеленчукском районе республики, благодаря чему школьники могут бесплатно подниматься на канатках «Архыза». Бесплатный проезд возможен при предъявлении списка школьников на бланке учебного заведения, обязательно в сопровождении педагога (1 педагог на 10 школьников).

«Льготный тариф обеспечит доступ школьникам района к высокогорным туристическим экомаршрутам и достопримечательностям, позволит наглядно ознакомиться с географией региона и горными рельефами. А в зимний период ребята смогут еще и учиться, повышать свои навыки в горнолыжных видах спорта, что будет способствовать поддержанию их физического здоровья», — прокомментировал министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев.

В Минтуризме также напомнили, что для жителей других регионов СКФО предусмотрена скидка в 10% от полной стоимости ски-пасса, получить которую можно при предоставлении паспорта.

Ранее сообщалось, что курорты «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне проведут акцию в честь дней регионов, позволяющую местным жителям купить билеты со скидкой 50%.

«Архыз» — популярный курорт, ориентированный на активный семейный отдых. Он включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс и 8 канатных дорог.