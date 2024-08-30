Как подготовиться к перелету с собакой

Собаководу, планирующему перелет с питомцем, стоит быть готовым к возможным сложностям. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал РИАМО несколько советов по этому вопросу. Он подчеркнул важность изучения правил перевозки животных авиакомпании и подготовки собаки к полету.

Советы Голубева включают проведение профилактического осмотра у ветеринара, даже если собака кажется здоровой, и использование успокаивающих средств только после консультации со специалистом.

Также важно сделать переноску комфортным местом для собаки, приучив питомца к ней заранее и сделав ее максимально уютной.

Не забывайте предупредить авиакомпанию о полете с питомцем заблаговременно, так как у многих перевозчиков есть ограничение на количество животных на борту. Проанализируйте детали, такие как ограничения на перевозку определенных пород и требования к размеру контейнера.

Наконец, подготовьте все необходимые документы и изучите правила въезда с собакой в страну назначения.