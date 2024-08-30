Эксперт рассказала, как снизить риски потери багажа при перелетах

Потеря багажа — частая проблема, с которой сталкиваются путешественники, и причин этому множество: от ошибок в логистике до путаницы с бирками. Директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева поделилась рекомендациями, как снизить риски и облегчить процесс поиска багажа.

Одной из основных причин потери багажа являются логистические ошибки в аэропорту, когда грузчики в спешке отправляют чемоданы не на тот рейс, особенно при стыковках. Дополнительные трудности могут возникнуть из-за старых штрихкодовых наклеек, которые вводят сотрудников в заблуждение, отправляя багаж не по назначению. Чтобы этого избежать, важно удалять все старые бирки после каждого перелета.

Рекомендуется также использовать яркий чехол с заметным рисунком или прикрепить к багажу стикер с контактной информацией, что снизит вероятность того, что ваш чемодан заберет другой пассажир по ошибке.

Если багаж не появился на ленте выдачи, необходимо незамедлительно обратиться в службу розыска багажа (Lost&Found) или к представителю авиакомпании. Посадочный талон следует сохранить, так как на нем содержится бирка с данными о багаже, необходимая для составления акта об утере.

Авиакомпании обязаны искать пропавший багаж в течение 21 дня, в этот период они могут возместить расходы на необходимые вещи. В случае задержки чемодана его могут доставить в течение 1-2 дней. Если задержка вызвана ошибкой перевозчика, он должен выплатить компенсацию. Если багаж не удается найти в установленный срок, авиакомпания обязана возместить его стоимость.

Для повышения вероятности получения компенсации и избежания проблем можно застраховать багаж. В случае утери или порчи имущества страховая компания возьмет на себя взаимодействие с перевозчиком и предоставит денежную компенсацию, резюмировала в интервью Pravda.Ru Елена Кошелева.