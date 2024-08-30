Эксперты рассказали, когда выгоднее бронировать железнодорожные билеты

Эксперты Tutu изучили продажи железнодорожных билетов за год и выяснили, когда их выгоднее покупать. Подробности публикуем в материале «ФедералПресс».

«Выгоднее всего отправляться в путешествие на поезде из Москвы и Санкт-Петербурга в ноябре – середине декабря, а также с октября по февраль», – говорится в сообщении.

В эти месяцы стоимость билетов на 11-13% ниже средней за год. А лучшие дни для покупки – пятница и суббота, худшие — воскресенье и понедельник.

Топ выгодных направлений из Москвы: Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Махачкала, Воронеж.

Топ выгодных направлений из Санкт-Петербурга: Москва, Сочи, Калининград, Казань, Мурманск, передают «Известия».

Напомним, с 2027 года россияне, возможно, будут путешествовать со 100-процентным комфортом благодаря спутниковому интернету. Подробности об этом рассказала Ксения Лазаренко, руководитель разработки «Бюро 1440».