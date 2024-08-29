Турист едва не остался без шенгена, пропустив вызов курьера

Турист едва не упустил испанский шенген из-за странного, по его мнению, сервиса, предоставляемого визовым центром этой страны. Он собрал необходимые документы, сдал их и стал ждать успешного результата. Не переживал, так как оформил платное СМС-информирование и доставку документов курьером – шенген точно найдет своего обладателя. Прошло 3 недели – срок, за который в среднем паспорта выходят из консульства, но никакого звонка о готовности не последовало. Турист начал звонить и выяснять, но ни ВЦ, ни служба доставки четкого ответа по телефону не дали.

Когда времени прошло слишком много, турист всё-таки решил брать дело в свои руки и пошел в визовый центр. К его удивлению, оказалось, что паспорт уже продолжительное время лежит «в архиве». В то время как должен находиться у заявителя, возможно уже путешествующего по Европе.

А было всё так. Визу успешно одобрили, паспорт пришел в ВЦ. Его передали в службу доставки. Курьер пытался доставить документ, но, по его версии, не дозвонился до заявителя и вернул паспорт обратно в визовый центр Испании. А там его просто положили на долгое хранение, не сообщив об этом, как заверяет турист.

В целом все завершилось для мужчины хорошо: лояльная к гражданам РФ страна выдала визу на достаточно долгий промежуток времени. Пока паспорт лежал в ВЦ, шенген не успел просрочиться. Поездка в Европу всё-таки состоится. Тем не менее к качеству предоставления платных услуг у туриста остались вопросы. Заявителям, подавшим документы на визу, лучше не пропускать звонки. А, видимо, еще лучше – самим перезванивать на пропущенные. Возможно, оттуда не звонят дважды.

Ранее TourDom.ru писал, что документы туристки на визу 3 месяца пролежали мертвым грузом в итальянском консульстве.