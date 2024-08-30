Венгрия: как туда добраться, где побывать и что попробовать

Утонченными винами и нежным фуа-гра угощают во Франции. Старинные замки, овеянные легендами, есть в Германии и Румынии. Термальными источниками с лечебной водой славится Чехия. А Венгрия предлагает туристам все вышеперечисленное и охотно приглашает россиян. Почему побывавшие там путешественники называют страну недооцененной, разбиралась «Лента.ру».

Все дороги ведут в Венгрию

Венгрия ― не самое очевидное туристическое направление. Гораздо чаще путешественники выбирают для поездок Италию и Францию, тогда как скромное государство в центре Европы остается в стороне. И совершенно напрасно.

История этой страны непростая, но весьма захватывающая. Некогда на этих землях селились кельты и даки, древние римляне и германские народы. Около тысячи лет назад из Поволжья и Южного Урала туда прибыли предки венгров ― мадьяры, которые стали создавать независимое государство.

Затем территория современной Венгрии подверглась набегам монголов, оказалась во власти династии Габсбургов, была частично завоевана Османской империей и султаном Сулейманом I (именно он изображен в сериале «Великолепный век»). Позже в Венгрии оставила след нацистская Германия, а по окончании Второй мировой войны ― коммунистический Советский Союз.

Славяне, турки, немцы, евреи, цыгане и другие народы создали здесь культурный гуляш, который кипит до сих пор, чем притягивает любопытных путешественников

Однако Венгрия славится не только богатым прошлым и уникальным архитектурным наследием.

«Там теплая и очень комфортная погода и летом, и зимой. В Венгрию можно ехать как за городскими экскурсиями, так и за оздоровительными процедурами», ― рассказывает эксперт по туризму, основатель турагентства Mayel Travel Майя Котляр. «Венгрия ― санаторно-курортная страна, где есть озера с горячими источниками и полноценные отельные комплексы для лечения, оздоровления и отдыха», ― Майя Котляр, эксперт по туризму, основатель турагентства Mayel Travel.

Прогулки по усыпанным достопримечательностями улочкам Будапешта и окрестных городков, круизы по Дунаю, старинные замки, бесчисленные кафе с изумительной выпечкой, живописные озера, общественные купальни и целебные воды ― все это ждет туриста в колоритной и радушной Венгрии.

Как сейчас получить визу в Венгрию

Все больше путешественников открывают для себя эту страну. По данным портала OneTwoTrip, осенью туда поедет в четыре раза больше туристов из России. Рост потока отмечает и сервис «Островок», там число бронирований на второю половину 2024-го увеличилось на 70 процентов год к году.

Россиян привлекает местное гостеприимство ― Венгрия входит в топ-5 стран Шенгенской зоны, которые чаще всего одобряют визы (доля отказов в консульствах составляет от 4 до 10,9 процента). При этом не так давно венгерские власти включили Россию в программу «Национальная карта», которая упрощает получение двухлетней рабочей визы и вида на жительство.

«У Венгрии в целом очень лояльная политика в отношении России и туристических виз. К сожалению, она выдает шенген россиянам только на сроки поездки, зато делает это безотказно», ― Майя Котляр, эксперт по туризму, основатель турагентства Mayel Travel.

Подавать документы на краткосрочную визу можно максимум за шесть месяцев до начала путешествия. Документ категории С дает право находиться в Венгрии 90 дней в течение полугода после первого пересечения границы. Минимальный срок рассмотрения заявки ― 15 дней, хотя процесс может достигать 45 дней и даже больше, так что подавать документы на венгерский шенген стоит заранее.

«Сейчас нагрузка на визовые центры Венгрии очень увеличилась, из-за этого есть жалобы, что сроки рассмотрения достаточно сильно выросли», — предупреждает Майя Котляр.

Кроме того, визовые центры требуют, чтобы при подаче заявления у туриста были выкупленные авиабилеты и оплаченная бронь в отеле.

Как добраться и где жить

Долететь до Будапешта из России получится только с пересадками. Из Москвы и Санкт-Петербурга есть рейсы Pegasus Airlines и Wizz Air через Стамбул, Баку и Ереван. Самые быстрые перелеты с остановкой в Белграде россиянам предлагает Air Serbia, долететь из обеих столиц можно примерно за шесть часов, однако билет обойдется в 2,5-3 раза дороже.

50 000 рублей стоят авиабилеты Москва — Будапешт в сентябре (рейс с пересадкой в Стамбуле, туда-обратно, без багажа)

С помощью российской банковской карты забронировать жилье можно через сервисы OneTwoTrip и «Островок». Во второй половине 2024 года средняя цена ночи в гостиницах Венгрии составляет 7,8 тысячи рублей, что делает страну одним из самых бюджетных европейских направлений.

Путешественники также могут воспользоваться сайтами Booking и AirBnb (апартаменты и квартиры будут дешевле отелей), но там возникают сложности с оплатой и работой сайтов без VPN, поскольку они недоступны в России.

Деньги и транспорт

Национальная валюта Венгрии называется форинт (HUF). В одном рубле ― около 3,85 форинта. Во многих местах принимают евро, но расплачиваться ими может быть невыгодно из-за обменного курса.

Поскольку карты российских банков в Европе не работают, туристу стоит запастись наличными и взять с собой иностранную карту, если она есть. В Будапеште банковские карты принимают повсеместно, хотя наличка точно понадобится, если нужно будет воспользоваться общественными туалетами или расплатиться на рынке.

По отзывам туристов, в Венгрии хорошо развит общественный транспорт ― это самое удобное и дешевое средство передвижения по стране

В Будапеште ходят автобусы, троллейбусы, трамваи и метро. Кроме того, на улицах есть аренда велосипедов MOL Bubi. До провинциальных городков из Будапешта удобнее всего добираться на поездах. Однако поскольку железнодорожные пути лучами расходятся от столицы, поездки между малыми населенными пунктами могут отнимать много времени ― в этом случае гораздо быстрее окажутся автобусные маршруты.

Планировать путешествия на общественном транспорте можно через сайты венгерских перевозчиков, некоторые из них дублируются на русский язык.

BudapestGO ― мобильное приложение, в котором можно отслеживать прибытие транспорта в режиме реального времени, брать в аренду велосипеды, а также покупать разовые электронные билеты, проездные на 24 или 72 часа, билеты на шаттлы 100E из аэропорта до центра.

MAV ― сайт железной дороги Венгрии. Там удобно проверять маршруты, бронировать и покупать билеты на поезда. Также есть англоязычная версия и мобильное приложение.

Volanbusz Transport ― портал с расписанием междугородних автобусов и возможностью покупки билетов, есть перевод на английский язык.

Budapest Card ― сайт городской транспортной карты с безлимитными пакетами на 24, 48, 72 или более часов (стоит от 39 евро). Туристам предлагают оформить Tourist Pass, которая дает доступ к достопримечательностям и скидки на некоторые активности, ее стоимость ― от 34 евро за сутки. Портал переведен на русский язык.

MiniBUD ― онлайн-бронирование трансфера на микроавтобусе между Будапештом и аэропортом, подойдет для организованных групп и больших компаний. Есть сайт и приложение с русскоязычной версией. Стоимость шаттла ― от 6 евро за одного.

Mahart Passnave ― судовая компания, организующая речные перевозки по Дунаю. На сайте можно забронировать экскурсию по Будапешту и за его пределы, а также арендовать катер. Еще одна круизная компания ― Legenda, сайт переведен на русский язык.

Такси в Будапеште заметно дороже, чем где-либо в России. Например, 30-минутная поездка из аэропорта до центра города стоит более 30 евро (от трех тысяч рублей). Туристам рекомендуют избегать такси, которыми владеют индивидуальные предприниматели, ― среди них попадаются мошенники. Вместо этого стоит отдать предпочтение компаниям, у которых есть официальные приложения с прозрачными тарифами.

Какие они ― венгры?

Путешественники, побывавшие в Венгрии, обращают внимание на стремление местных жителей сохранить свою культуру, быт и ценности, их патриотизм и любовь к родине. В то же время некоторым гостям венгры кажутся хмурыми, замкнутыми и необщительными, и этому есть объяснение.

«Стереотипная черта венгров ― склонность жаловаться на жизнь, погоду и все остальное, ― отмечает уроженец Москвы Андрей, который живет и работает в Будапеште. ― Это связано с национальной травмой: как говорится, в обеих мировых войнах страна оказывалась на неправильной стороне истории. Плюс надо вспомнить 150-летнее турецкое владычество, а также эпоху Габсбургов». «Венгры ― народ гордый и свободолюбивый, во многом они националисты. Хотя, на мой взгляд, это в большей степени касается среднего и старшего поколения. Молодые венгры, как и молодежь всего мира, ― люди более космополитичные», ― Андрей, россиянин, который живет и работает в Венгрии. «Еще одна черта венгров ― медлительность. Они непунктуальны, что особенно неприятно, когда ты обращаешься за какой-то услугой, например, идешь в банк. Венгры могут неправильно оформить документы и не перезвонить ― чтобы чего-то от них добиться, надо им постоянно об этом напоминать», ― добавляет россиянин.

Трудности перевода

«Местные жители гордятся тем, что их язык труден для изучения. Наверное, каждый венгр, которого я знаю лично, мне сообщил о том, что венгерский — один из самых сложных языков», ― рассказывает автор блога «Венгр и Я» Анастасия Антоненко.

Действительно, чрезвычайно длинные и нечитабельные слова вызывают благоговейный трепет и желание снять шляпу перед иностранцами, которым удалось освоить этот язык. И если в центре Будапешта большинство указателей дублируются на английском, в спальных районах с пониманием могут возникнуть проблемы.

Особенность венгерского языка ― агглютинативность, то есть «приклеивание» к слову различных аффиксов, каждый из которых имеет свое значение. Из-за этого в языке встречаются очень длинные слова. Например, «megszentség- teleníthetetlenségeskedéseitekért» состоит из 44 букв. Это слово можно перевести лишь приблизительно: «ради (из-за) вашей (стойкой) неоскверняемости». «Ситуация со знанием английского языка улучшилась за последние годы, в туристических местах люди спокойно на нем говорят. При этом не стоит забывать, что старшее поколение учило русский и какие-то отдельные слова помнит. Вряд ли они могут изъясниться, но частично понимают. Однако все это в основном касается Будапешта и туристических мест, сомневаюсь, что где-то на окраинах столицы и в провинции тебя поймут, если ты заговоришь по-английски», ― предупреждает москвич Андрей.

Так что туристам стоит иметь под рукой онлайн-переводчик или разговорник. Как сказали бы в Венгрии, minden esetre ― на всякий случай.

Что стоит попробовать в Венгрии?

Визитной карточкой Венгрии является густой и наваристый гуляш. Это мясо, тушенное с картошкой, морковью, луком и специями с добавлением густого соуса. Еще одно излюбленное блюдо местных, паприкаш, тоже делают из тушеного мяса с большим количеством паприки.

Эту приправу в Венгрии обожают и добавляют, где только можно. В продаже можно найти больше десятка сортов паприки разной степени остроты, а также паприку в виде пасты. Кроме того, в Венгрии нужно пробовать свиное сало, которое здесь едят в соленом, копченом и даже жареном виде.

Еще одним популярным лакомством является уха халасле. По составу и методу готовки она очень похожа на гуляш, однако главный ингредиент здесь ― рыба.

Аналог французского фуа-гра готовят в Венгрии. Здесь паштет из гусиной печени называют либамай. Его можно заказать в ресторане, подкрепив токайским вином, либо купить в магазине и на рынке.

«Из местных десертов пробуйте шомлои галушку и пюре из каштанов. Обязательно отведайте венгерскую выпечку, особенно вишневую пите», ― советует Анастасия Антоненко. «Венгрия является родиной миндально-шоколадного торта Эстерхази. Также я бы порекомендовал фреч ― белое или розовое вино, разбавленное содовой в разных пропорциях. Это самый любимый летний напиток венгров», ― Андрей, россиянин, который живет и работает в Венгрии.

В ресторанах заказывайте местное вино, например, сладкое белое из Токая или эгерское «Бычье сердце». А лучше отправляйтесь в один из винных регионов на экскурсию и дегустацию. Любителям покрепче венгры предложат фруктовый бренди ― палинку.

Что посмотреть в Будапеште?

Древняя столица Венгрии, овеянная городскими легендами о ведьмах и вампирах, лежит на берегах голубого Дуная. Панорама центра Будапешта с ее мостами и знаковыми зданиями входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО ― настолько это красиво.

«Будапешт делится на две части ― Буду и Пешт, которые очень сильно отличаются друг от друга. Равнинный Пешт похож на типичный европейский город с парадными проспектами, красивыми зданиями, театрами, университетами. Буда же ― это более спокойная холмистая часть, можно сказать, пенсионерская. Она олицетворяет собой переплетение городского камня и природы», — рассказывает житель венгерской столицы Андрей.

На осмотр Будапешта стоит выделить несколько дней. Начать экскурсию можно с прогулки до здания парламента, напоминающего искусно сделанный торт. В нем сплетаются элементы неоготики и парижского боз-ара, который продолжает традиции французского барокко и итальянского ренессанса. Интерьеры парламента украшают мозаичные панно, позолота и витражи. Внутрь тоже пускают, но покупать билет и бронировать время посещения лучше заранее на сайте.

Неподалеку располагается еще один памятник архитектуры ― базилика святого Иштвана. Там можно подняться на смотровую площадку, с которой открывается вид на центр города, а также послушать концерт классической и органной музыки. Затем пройдитесь по главной туристической артерии Будапешта ― улице Ваци. Жизнь здесь бьет ключом, но за сувениры и еду будьте готовы заплатить втридорога.

«Обязательно стоит прогуляться по проспекту Андраши, здесь расположены виллы и красивые здания посольств. В конце улицы вы окажетесь на площади Героев. По бокам от нее находятся Музей изобразительных искусств и выставочный центр Мючарнок. Мне нравится посещать второй ― это достаточно традиционная художественная галерея, но с интерактивными элементами», ― отмечает Анастасия Антоненко.

Сразу за площадью Героев находится городской парк Варошлигет. Сейчас там строятся новая национальная галерея, инновационный центр и театры. Кроме того, в парке можно отдохнуть в тени деревьев и полюбоваться башнями замка Вайдахуньяд.

«Парк обязателен для посещения семьям с детьми ― здесь располагается прекрасная игровая площадка с аттракционами. Туристы без детей тоже найдут чем заняться: в парке есть кафе, бары, фонтаны, дорожка для бега, розовые сады», ― делится блогер.

Жители Венгрии хвастаются, что если сделать отверстие в земле в любой точке страны, то можно найти горячий источник. В одном только Будапеште их больше 120, так что посетить город и не побывать в термальных ваннах было бы упущением. Местные сами любят понежиться в теплой воде, подставить спины бурлящим струям и поиграть в шахматы прямо в бассейнах.

«Все советуют красивые купальни Сечени, Геллерт и Рудаш. Но если вы не любите толпы туристов и просто хотите насладиться бассейнами, саунами и контрастными душами, я бы посоветовала более удаленные от центра места ― например, Паскаль. Пока будете добираться до этой купальни, побываете в нетуристическом районе и посмотрите, как живут простые будапештцы», ― Анастасия Антоненко, автор блога «Венгр и Я».

За лучшими тусовками отправляйтесь в еврейский квартал. Раньше здесь было гетто, теперь же район славится руин-барами, которые располагаются в заброшенных домах. Их владельцы берут мебель у местных художников и в комиссионках, сохраняя слегка обшарпанный вид и аутентичность заведений. Там же можно купить необычные сувениры: с понедельника по пятницу в пассаже Гозду Удвар (Gozsdu Udvar) проходят ярмарки изделий ручной работы.

Более тихие прогулки ждут путешественников на другом берегу реки, в Буде. Там находится Будайская крепость, которая была резиденцией венгерских монархов. Говорят, король Матьяш на 12 лет заточил в подземельях дворца известного правителя Валахии Влада Цепеша — графа Дракулу (да-да, кровавые следы жестокого вампира есть и в Венгрии). Хотя по другим данным, Цепеша держали в заключении в Вышеградской крепости.

Еще одна местная достопримечательность ― Рыбацкий бастион. А с вершины горы Геллерт открывается прекрасный вид на Пешт. Но будьте осторожны: согласно городской легенде, когда-то ведьмы устраивали там шабаши.

Чем еще заняться в Будапеште

Осмотреть мосты через Дунай. Всего в городе их 15, в числе наиболее интересных ― Цепной мост, Эржебет, Маргит, мост Свободы.

Сходить на Центральный рынок, в создании которого участвовал Гюстав Эйфель. Здесь можно насладиться интерьерами, а делать покупки лучше в менее раскрученных местах, где цены будут ниже. Например, более локальные маркеты находятся на площадях Ракоци, Хуньяди, Клаузаль.

Посетить парк «Мементо», где собраны скульптуры социалистического периода истории Венгрии. Там туристы увидят фигуры Владимира Ленина, Карла Маркса, Фридриха Энгельса и даже каменные сапоги Иосифа Сталина.

Ненадолго окунуться в атмосферу Стамбула и пройтись по улице Гюль Бабы (что в переводе означает «отец роз»). Так прозвали османского поэта-дервиша и соратника Сулеймана Великолепного. На вершине Холма роз находится его мемориал, небольшой музей и парк, благоухающий розами, которые так любил Гюль Баба.

Отправиться на водную экскурсию по Дунаю и осмотреть Будапешт с другого ракурса. Либо можно проехаться по одному берегу реки на трамвае № 2, а по другому ― на трамваях № 17 или № 19.

Что посмотреть за пределами столицы?

Провинциальные города

В Венгрии много любопытных мест за пределами Будапешта. Второй по величине город страны, Дебрецен, привлекает путешественников водолечебницами и санаториями, богатой коллекцией музея Дери, большим парком Надьерде. Хотя не все знающие люди рекомендуют его к посещению.

«Мне Дебрецен показался достаточно скучным. Прогулка по городу займет гораздо меньше времени, чем вы потратите на дорогу туда и обратно», ― признается Анастасия Антоненко.

По мнению россиянки, гораздо интереснее посетить Секешфехервар. В Средние века в главном соборе города короновали венгерских правителей. Хотя древняя базилика не сохранилась, туристам все равно есть на что посмотреть. Например, на замок архитектора Ене Бори, построенный в середине XX века. Дворец с легкой руки можно назвать памятником любви, поскольку зодчий подарил его своей жене Илоне.

В 20 километрах от столицы находится очень камерный и уютный Сентендре. Он известен как город художников, музыкантов и поэтов, поэтому пропитан творческой атмосферой. Там можно заглянуть в мастерские, купить сувениры из хрусталя, керамики и фарфора, продегустировать местное лакомство в Музее марципана.

Если есть время уехать вглубь страны, отправляйтесь в Эгер ради посещения церквей и крепости, оздоровительных процедур в санаториях и дегустации вина в Долине красивых женщин. Еще дальше расположен Печ, история которого насчитывает более двух тысяч лет. Некогда в кафедральном соборе города играл композитор Ференц Лист, его статую можно увидеть на балконе Епископского дворца.

В полутора часах езды от Будапешта находится крупнейший пресноводный водоем в Центральной Европе ― озеро Балатон. Это излюбленное место отдыха местных жителей и туристов, которое еще называют Венгерским морем. Сюда стоит приехать как просто «для галочки», так и на несколько дней ради пляжного и санаторного отдыха. Кроме того, регион является винодельческим.

По берегам Балатона много бальнеологических курортов на любой вкус и кошелек. Юг озера считается шумным, клубным и разгульным. Кроме того, местные пляжи лучше подходят семьям с детьми. Север более тихий и богатый достопримечательностями, а берег там каменистый с круто уходящим вниз дном.

Неподалеку находится термальное озеро Хевиз, имеющее вулканическое происхождение. Температура воды зимой составляет 23-25 градусов, а летом поднимается до 33-36 градусов. Хевизские грязи, воздух и вода богаты минеральными веществами и обладают лечебными свойствами.

В окрестностях Балатона также есть мануфактура знаменитого венгерского фарфора «Херенд», которая поставляет изысканную посуду королевским особам и деятелям искусств. На фабрике туристам рассказывают об особенностях производства и предлагают попробовать себя в лепке.

Токай

Токай считается столицей венгерского виноделия. Здесь созданы уникальные условия для производства вина: Карпатские горы защищают регион от резкого перепада температур, реки Тиса и Бодрог формируют нужный уровень влажности, а вулканические почвы питают виноград. Напиток производят из заизюмленных ягод, тронутых благородной плесенью. Получается сладкое белое вино, которое из-за темного и желтоватого оттенка называют жидким золотом.

Французский монарх Людовик XIV называл Токай вином королей и королем среди вин

В Токае нужно гулять по виноградникам, слушать про секреты местных виноделов и много дегустировать. Особенно повезет туристам, которые застанут здесь праздник сбора урожая, когда на улицы выходят гусары, музыканты и разодетые дамы.

Замки Венгрии

В Венгрии насчитывается больше трех тысяч замков, крепостей и дворцов. Любителям такой сказочной и мистической архитектуры стоит поехать на комплексную экскурсию или объездить наиболее интересные места самим.

Одним из самых больших замков в стране является Фештетич, расположенный недалеко от озера Балатон. Он построен в стиле барокко и славится богатством интерьеров, роскошной библиотекой и огромным цветущим парком.

Красивый английский парк окружает и неоготический Брунсвик в городке Мартонвашар. Там находится музей Людвига ван Бетховена ― композитор был дружен с семьей владельцев и часто останавливался у них во время поездок в Венгрию.

Также достойны внимания замки Грашшалковичей (или Геделе), Шашвар, Харидвар, дворец Эстерхази.

Как в Венгрии относятся к российским туристам?

Официальные власти Венгрии лояльны к россиянам, и на практике туристы тоже не сталкиваются с негативом.