Летний отдых резко подорожает в 2025-м: как сэкономить на турах

Эксперты советуют готовиться к росту расходов на путешествия: отдых для россиян стремительно дорожает. А в 2025 году, по данным сервиса «Купибилет», его стоимость увеличится еще на 25%. В итоге средний бюджет на летние каникулы достигнет 180 тысяч рублей на двоих. NEWS.ru рассказывает, когда стоит покупать путевки, чтобы потом не переплачивать.

Как подорожает отдых в следующем году

В 2025 году стоимость летнего отдыха как в России, так и за границей вырастет на 25% по сравнению с текущим сезоном и составит в среднем 180 тысяч рублей на двоих. В эту сумму входит стоимость авиабилетов и отелей на популярные для отпуска направления. Такие данные приводит сервис покупки билетов и бронирования отелей «Купибилет».

«В 2024 году средний бюджет на эти путешествия составлял около 150 тысяч рублей на двоих, но в 2025-м россиянам стоит быть готовыми к увеличению расходов на отпуск летом», — отметила директор по маркетингу компании Екатерина Долгих. Она объяснила рост цен подорожанием авиа- и железнодорожных билетов.

По словам Долгих, это связано с несколькими факторами, включая увеличение цен на топливо и авиадетали, которые подорожали из-за усложнения логистики, и повышение операционных затрат транспортных компаний.

«Рост спроса на путешествия, как внутри страны, так и за рубежом, остается высоким и оказывает дополнительное давление на стоимость поездок», — объяснила она.

Как подорожание билетов и путевок комментируют туроператоры

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) пока не видят факторов, которые свидетельствовали бы о росте стоимости отдыха на четверть. Прогноз от «Купибилет» там считают радикальным.

«Если говорить объективно, то на стоимость отдыха, в первую очередь заграничного, на 80% влияет колебание курса рубля. И соответственно, чем слабее будет рубль, тем отдых будет дороже. А чем больше он укрепится, тем, соответственно, отдых будет дешевле», — пояснил RT вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян.

По его словам в среднем поставщики индексируют стоимость на 5–15%.

Однако, как узнал NEWS.ru, статистика говорит об обратном.

Как росли цены на отдых в России и за рубежом

Так, по данным Росстата, в 2023 году поездки за рубеж для россиян подорожали почти на 40% (в 2022 году услуги зарубежного туризма выросли в цене на 54%). В 2024 году (за январь — июль) рост данного показателя составил 22,3%.

Средняя цена на перелет в салоне экономкласса по России в прошлом году выросла выросла на 22,2%, до 7600 рублей за 1000 километров полета. Это был самый резкий рост с 2008 года — тогда цены за год поднялись на 30,9% (в 2022 году, согласно Росстату, перелеты подорожали на 15,6%, в 2021-м — на 5,97%).

А вот еще несколько более свежих цифр официальной статистики. С конца декабря проживание в гостинице категории 3* в России стало дороже на 15,3%, а в отелях категории 4–5* — на 22%. Стоимость отдыха в санатории выросла на 18,6%, в домах отдыха и пансионатах — на 24,1%. Средняя цена авиаперелета (в экономклассе) за тот же период увеличилась на 24,3%.

Все это говорит о том, что отдых — как в России, так и за рубежом — становится все менее доступным. Поэтому NEWS.ru решил узнать, как в этих условиях можно сэкономить на путешествиях.

Как сэкономить на отпуске в 2025 году Акции раннего бронирования

Первый совет — бронируйте тур заранее. Акция «Раннее бронирование» на лето 2025 года у части операторов уже стартовала, и соответствующие туры можно оплатить по текущим ценам, рассказали NEWS.ru в пресс-службе туроператора FUN&SUN.

«Как правило, акция стартует за год, обычно цены на туры следующего года — с начала января по конец сентября — появляются уже в августе», — отметили там.

Некоторые туристы бронируют путевку на будущий год уже по возвращении из очередного отпуска. И это правильная стратегия, потому что скидки на проживание по акции, по данным FUN&SUN, доходят до 45%.

По словам PR-аналитика туроператора «Русский Экспресс» Елизаветы Тимошенко, раннее бронирование — один из самых надежных способов сделать поездку более выгодной. И уже сейчас туристам доступно большое количество предложений от отелей в разных странах на летний сезон-2025. Чем раньше вышло воспользоваться предложением, тем больше будет дисконт. Максимальные скидки, как правило, в начале акции, минимальные — в конце.

«Скидки от отелей на лето достигают 60% в зависимости от страны, курорта и политики конкретного объекта размещения», — отметила собеседница NEWS.ru.

Еще одно из преимуществ раннего бронирования — наличие бóльшего количества вариантов для размещения и номеров в выбранные даты, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ANEX Tour.

Узнавайте о спецценах в гостиницах

Второй совет — почитайте об акциях от отелей. Например, некоторые из них размещают детей до 12 лет бесплатно. О наличии тех или иных спецпредложений можно предварительно узнать в турагентствах. Самостоятельные путешественники также могут узнать расценки в гостиницах напрямую.

Отдыхайте в период низкого спроса

Совет третий — выбирайте для отдыха те направления, где летом наступает низкий сезон. Например, ОАЭ.

«Из-за снижающегося спроса в отелях действуют интересные условия. Например, бесплатное проживание для детей, апгрейды категории номера и типа питания, ночи в подарок и многое другое», — рассказывает Елизавета Тимошенко.

Как вариант, можно рассмотреть Таиланд и Мальдивы. Большего всего осадков в этих странах выпадает именно летом, поэтому отели готовы не только снижать цены на проживание, но и предлагать своим гостям дополнительные акции и бонусы.

Покупайте авиабилеты заранее

Четвертый совет — старайтесь заранее приобретать авиабилеты, если не бронируете тур целиком. Как правило, цены на авиаперелеты динамические: по мере заполнения борта стоимость «кресел» повышается. Особенно это заметно на востребованных направлениях.

Но чтобы купить билет по максимально выгодной цене, нужно постоянно мониторить рынок.