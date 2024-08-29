Летний отдых резко подорожает в 2025-м: как сэкономить на турах

Летний отдых резко подорожает в 2025-м: на сколько, как сэкономить на турах
Эксперты советуют готовиться к росту расходов на путешествия: отдых для россиян стремительно дорожает. А в 2025 году, по данным сервиса «Купибилет», его стоимость увеличится еще на 25%. В итоге средний бюджет на летние каникулы достигнет 180 тысяч рублей на двоих. NEWS.ru рассказывает, когда стоит покупать путевки, чтобы потом не переплачивать.
Как подорожает отдых в следующем году
В 2025 году стоимость летнего отдыха как в России, так и за границей вырастет на 25% по сравнению с текущим сезоном и составит в среднем 180 тысяч рублей на двоих. В эту сумму входит стоимость авиабилетов и отелей на популярные для отпуска направления. Такие данные приводит сервис покупки билетов и бронирования отелей «Купибилет».
«В 2024 году средний бюджет на эти путешествия составлял около 150 тысяч рублей на двоих, но в 2025-м россиянам стоит быть готовыми к увеличению расходов на отпуск летом», — отметила директор по маркетингу компании Екатерина Долгих. Она объяснила рост цен подорожанием авиа- и железнодорожных билетов.
По словам Долгих, это связано с несколькими факторами, включая увеличение цен на топливо и авиадетали, которые подорожали из-за усложнения логистики, и повышение операционных затрат транспортных компаний.
«Рост спроса на путешествия, как внутри страны, так и за рубежом, остается высоким и оказывает дополнительное давление на стоимость поездок», — объяснила она.
Как подорожание билетов и путевок комментируют туроператоры
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) пока не видят факторов, которые свидетельствовали бы о росте стоимости отдыха на четверть. Прогноз от «Купибилет» там считают радикальным.
«Если говорить объективно, то на стоимость отдыха, в первую очередь заграничного, на 80% влияет колебание курса рубля. И соответственно, чем слабее будет рубль, тем отдых будет дороже. А чем больше он укрепится, тем, соответственно, отдых будет дешевле», — пояснил RT вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян.
По его словам в среднем поставщики индексируют стоимость на 5–15%.
Однако, как узнал NEWS.ru, статистика говорит об обратном.
Как росли цены на отдых в России и за рубежом
Так, по данным Росстата, в 2023 году поездки за рубеж для россиян подорожали почти на 40% (в 2022 году услуги зарубежного туризма выросли в цене на 54%). В 2024 году (за январь — июль) рост данного показателя составил 22,3%.
Средняя цена на перелет в салоне экономкласса по России в прошлом году выросла выросла на 22,2%, до 7600 рублей за 1000 километров полета. Это был самый резкий рост с 2008 года — тогда цены за год поднялись на 30,9% (в 2022 году, согласно Росстату, перелеты подорожали на 15,6%, в 2021-м — на 5,97%).
А вот еще несколько более свежих цифр официальной статистики. С конца декабря проживание в гостинице категории 3* в России стало дороже на 15,3%, а в отелях категории 4–5* — на 22%. Стоимость отдыха в санатории выросла на 18,6%, в домах отдыха и пансионатах — на 24,1%. Средняя цена авиаперелета (в экономклассе) за тот же период увеличилась на 24,3%.
Все это говорит о том, что отдых — как в России, так и за рубежом — становится все менее доступным. Поэтому NEWS.ru решил узнать, как в этих условиях можно сэкономить на путешествиях.
Как сэкономить на отпуске в 2025 году Акции раннего бронирования
Первый совет — бронируйте тур заранее. Акция «Раннее бронирование» на лето 2025 года у части операторов уже стартовала, и соответствующие туры можно оплатить по текущим ценам, рассказали NEWS.ru в пресс-службе туроператора FUN&SUN.
«Как правило, акция стартует за год, обычно цены на туры следующего года — с начала января по конец сентября — появляются уже в августе», — отметили там.
Некоторые туристы бронируют путевку на будущий год уже по возвращении из очередного отпуска. И это правильная стратегия, потому что скидки на проживание по акции, по данным FUN&SUN, доходят до 45%.
По словам PR-аналитика туроператора «Русский Экспресс» Елизаветы Тимошенко, раннее бронирование — один из самых надежных способов сделать поездку более выгодной. И уже сейчас туристам доступно большое количество предложений от отелей в разных странах на летний сезон-2025. Чем раньше вышло воспользоваться предложением, тем больше будет дисконт. Максимальные скидки, как правило, в начале акции, минимальные — в конце.
«Скидки от отелей на лето достигают 60% в зависимости от страны, курорта и политики конкретного объекта размещения», — отметила собеседница NEWS.ru.
Еще одно из преимуществ раннего бронирования — наличие бóльшего количества вариантов для размещения и номеров в выбранные даты, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ANEX Tour.
Узнавайте о спецценах в гостиницах
Второй совет — почитайте об акциях от отелей. Например, некоторые из них размещают детей до 12 лет бесплатно. О наличии тех или иных спецпредложений можно предварительно узнать в турагентствах. Самостоятельные путешественники также могут узнать расценки в гостиницах напрямую.
Отдыхайте в период низкого спроса
Совет третий — выбирайте для отдыха те направления, где летом наступает низкий сезон. Например, ОАЭ.
«Из-за снижающегося спроса в отелях действуют интересные условия. Например, бесплатное проживание для детей, апгрейды категории номера и типа питания, ночи в подарок и многое другое», — рассказывает Елизавета Тимошенко.
Как вариант, можно рассмотреть Таиланд и Мальдивы. Большего всего осадков в этих странах выпадает именно летом, поэтому отели готовы не только снижать цены на проживание, но и предлагать своим гостям дополнительные акции и бонусы.
Покупайте авиабилеты заранее
Четвертый совет — старайтесь заранее приобретать авиабилеты, если не бронируете тур целиком. Как правило, цены на авиаперелеты динамические: по мере заполнения борта стоимость «кресел» повышается. Особенно это заметно на востребованных направлениях.
Но чтобы купить билет по максимально выгодной цене, нужно постоянно мониторить рынок.
«Тем, кто хочет еще больше сэкономить на дороге, стоит отдать предпочтение стыковочным рейсам, которые в большинстве случаев обходятся дешевле прямых перелетов», — добавляет Тимошенко.