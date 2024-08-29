Названы самые опасные в мире моря

Множество факторов делают море опасным для путешественников. И вот каких водоёмов на нашей планете стоит избегать.

© Ferra.ru

Пролив Дрейка. По-другому он называется морем Хокка. Знаменит этот пролив штормами, непредсказуемыми течениями. Ширина прохода у него — 800 км. Опасность водоёма состоит в том, что рядом нет крупных островов и отмелей. В результате течения движутся без сопротивления и переносят огромные объёмы воды. Также в этом проливе мощные ветра создают волны высотой до 12 м.

Бермудский треугольник. Площадь этой местности составляет 1,3 кв. км. Находится этот район между Бермудскими островами, страной Пуэрто-Рико и южной частью Флориды. Печально известен он мистическими случаями кораблекрушений.

© Dimasik2015/leonardo.ai

Южно-Китайское море. Подвержено оно мощным тропическим штормам и тайфунам. Особенно часто они происходят в сезон муссонов.

Берингово море. Расположено оно между восточной частью России и Аляской. Море сочетает в себе сильные течения, небольшую глубину, морской лёд, опасные погодные условия. Средняя глубина этого моря — 60 м. За счёт этого создаются короткие, но мощные волны.