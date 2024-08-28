Дорожный транс: почему он так опасен для водителя

Дорожный гипноз, который за рубежом называют «вождением в режиме без внимания», – это разновидность состояния транса. В этом «полусне» водитель продолжает вести автомобиль, а впоследствии не может вспомнить дорогу, по которой ехал. Почему у людей возникает такое состояние?

Мелькание дорожной разметки

Впервые на дорожный транс обратили внимание немцы в 1920-х годах. В Германии при проверке навыков шофёров исследователей привлекли люди, способные вести машину практически в спящем состоянии, но с открытыми глазами. Немецкие эксперты тогда извлекли довольно-таки мало информации: они лишь выяснили, что дорожный транс часто приводит к авариям.

Во второй половине XX века зарубежные исследователи попытались установить причины возникновения данного гипнотического феномена. Так, Ассоциация французских автомобильных компаний в 1964 году опубликовала результаты своей научной работы. Выяснилось, что «вождению в режиме без внимания» способствуют усталость водителя, монотонный шум мотора, покачивание машины и мелькание перед глазами белых штрихов разделительной полосы. Последний фактор посчитали особенно опасным. После 1965 года на дорожное полотно всех Авторутов Франции (сети национальных платных трасс) стали наносить люминесцентную – светящуюся разметку. По статистике ASFA, аварии по классификации «потеря контроля над автомобилем» на таких дорогах с тех пор имеют самый низкий процент из всех возможных.

Одиночество и усталость

Феномен «вождения в режиме без внимания» изучали и представители Американского Фонда безопасности дорожного движения. 3593 водителя признались исследователям в том, что сталкивались с дорожным гипнозом. Свои действия они называли автоматизмом.

Основной причиной дорожного гипноза, по словам опрошенных, была необходимость вести машину в одиночестве. Помимо этого, водители отмечали такие факторы, как усталость, нахождение рядом со спящими пассажирами, движение по хорошо знакомому участку трассы и ровное состояние дорожного полотна.

Однообразный пейзаж

В 1990-х годах психологи Стэнфордского университета также изучали дорожный транс. Учёные обратили внимание на 500-километровый участок египетской дороги Александрия — Эс-Саллум, где часто происходили странные аварии. Выяснилось, что однообразный пейзаж североафриканской пустыни вгонял автомобилистов в состояние дорожного транса, из которого они выходили в конце участка, заметив одно-единственное дерево. После этого водители совершали странные, но осознанные действия, приводившие к авариям: неконтролируемый съезд с дорожного полотна в пески или таран дерева.

Попавшие в ДТП водители говорили, что предыдущий участок пустынной дороги проезжали на автоматизме, забывая о том, что находятся за рулём. Психологи посчитали, что многочасовое наблюдение однообразного пейзажа способствовало тому, что у автомобилистов развивалась гипнотическая диссоциация. В этот момент один поток сознания ведёт автомобиль, а другой позволяет нервной системе расслабиться. Возникает частичная или полная амнезия, из-за чего человек и не может вспомнить дорогу, по которой ехал.

При этом любое визуальное изменение в однообразном пейзаже ведёт к экстренному включению работы всей нервной системы человека. Это сопровождается выбросом в кровь гормонов кортизола и адреналина, под влиянием которых человек совершает ошибки в управлении автомобилем.