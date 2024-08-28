У туристов появился еще один вариант перелета из Москвы в Дубай

Авиакомпания S7 открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Дубай. С 30 сентября перевозчик будет выполнять по четыре рейса в неделю на Boeing 737-800. По понедельникам – в международный аэропорт Дубая, по вторникам, четвергам и субботам – в Аль-Мактум в 40 км от центра города.

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Цены на билеты туда-обратно с ручной кладью начинаются от 37 тыс., с багажом – минимум на 10 тыс. дороже. Но чем ближе вылет к осенним каникулам, тем выше стоимость – в этот период она доходит до 63 тыс. и 81 тыс. соответственно.

Дешевле билеты предлагает только «Победа» – от 33,5 тыс., если готовы уместить все вещи в калибратор. У «Уральских авиалиний» – от 40 тыс. налегке, и не меньше 47 тыс. с багажом.

Подороже билеты у «Аэрофлота», у которого ценники начинаются от 50 тыс., у flydubai цена чуть выше. Дороже всего в Emirates – не меньше 70 тыс., а часто и переваливает за 100 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что рейсы в Дубай из Тюмени и Сургута вновь появятся в зимнем сезоне.