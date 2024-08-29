Турэксперт раскрыл, когда выгоднее бронировать туры на Новый год

Стоимость новогоднего тура будет намного выгоднее, если забронировать его заранее, поделился с «Москвой 24» вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, чем меньше мест остается в поезде, самолете или отеле, тем выше будет их цена.

Эксперт посоветовал россиянам бронировать понравившиеся туры прямо сейчас.

Поэтому у купивших новогодний тур заранее цены будут лучше. Это мы уже видим, например, на сравнении июля и августа, — отметил Мкртчян.

Он добавил, что горнолыжные курорты России уже стали классическим местом отдыха туристов в новогодние праздники.

Красная Поляна бронируется уже вовсю, потому что цены на новогодние даты будут только расти. И не только по этому направлению, но и на других горнолыжных курортах — Шерегеше, Манжероке, Домбае, Приэльбрусье, Архызе, — подчеркнул специалист.

К тому же многие возят детей в Великий Устюг на встречу с Дедом Морозом. Однако праздничные туры этого направления самые дорогие, и только ранняя бронь поможет сэкономить на поездке, указал вице-президент Альянса туристических агентств.

При этом зарубежные гостиницы дорожают не так сильно, но ощутимо растет цена на авиабилеты, подытожил Мкртчян.

Ранее руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что главным залогом экономии при путешествии является заранее продуманная поездка. По ее словам, отели лучше бронировать заранее, чтобы попасть на скидки и адекватные цены.