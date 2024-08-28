Туристам посоветовали бронировать отдых на Новый Год уже сейчас

По массовым туристическим направлениям на Новый Год скидок не предвидится, так что лучше бронировать отдыха уже сейчас, сказал в пресс-центре НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

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«Наши туристы уже думают о поездках на Новый Год. Чем дороже сегмент, тем больше заранее туристы задумываются об отдыхе. Есть даже такие туристы, которые бронируют поездку на Новый Год, возвращаясь из отдыха на новогодних праздниках, потому что такие туристы хотят именно этот номер, именно эту виллу, хотят ехать именно в эти сроки. Таким туристам важно получить продукт, для них меньше важна цена. Сейчас россияне возвращаются из поездок и приступают к бронированию на Новый Год. В более дешевом сегменте люди наоборот ждут до последнего, надеясь на скидки. Думаю, по массовым направлениям больших скидок не будет, так что действительно стоит бронировать все заранее. Чем ближе к праздникам, тем дороже все будет, так как все зависит от конвертации денег», - сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин в пресс-центре НСН заявил, что отечественные курорты в этом году приняли на 15% больше россиян, чем в прошлом.