Как подтвердить перелет, если потерял посадочный талон

Эксперт Данилова: справка о подтверждении факта перевозки подтвердит перелёт . Командировки — порой неотъемлемая часть работы. Хорошо, что большинство компаний компенсирует расходы, связанные с ней. Обратная сторона медали — необходимость следить за сохранностью всех документов, чтобы потом рассчитывать на оплату трат. Но как быть, если вы потеряли посадочный билет? Это «Секрет» узнал у эксперта.

Как подтвердить перелёт

Справка

Для отчёта или бухгалтерии всегда нужно подтверждение о перелёте — посадочный талон. Как рассказала эксперт бухгалтерского сервиса «Кнопка» Юлия Данилова, если он утерян, то можно обратиться в авиакомпанию и заказать справку о подтверждении факта перевозки.

«Услуга платная и стоит в среднем от 500 до 1500 рублей в зависимости от авиакомпании. Справка будет являться документом, подтверждающим, что пассажир действительно пользовался услугами авиакомпании», — объяснила она.

Данилова уточнила, что обычно такой справки хватает, чтобы принять в расходы стоимость авиабилетов.

Электронный посадочный талон

С марта 2024 года для подтверждения расходов также разрешили использовать электронный посадочный талон вместо бумажного, объяснила специалист.

«Его гораздо сложнее потерять. Возможно, поэтому среди наших клиентов так сильно упал спрос на заказ справок у авиакомпаний», — добавила она.

В то же время, по её словам, принять стоимость авиабилетов в расходы можно и без справки.

«Но в случае тщательной проверки налоговая может доначислить НДФЛ и страховые взносы на сотрудника, потерявшего посадочный талон», — подчеркнула она.

Между тем авиаперелёты в России всё дорожают и дорожают. Тут «Секрет» рассказал о последнем скачке цен в категории экономкласса.