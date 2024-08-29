Получить шенгенскую визу стало сложнее: в чем причина

Растёт интерес и к другим направлениям, но проблем с ними не возникает.

В январе — августе 2024 года спрос на туристические и деловые шенгенские визы вырос на 51% по сравнению с тем же периодом 2023 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Continent Express. В компании «Визаход» зафиксировали рост на 20–30%, в «Ракете» — в два раза.

Растущий спрос вместе с сокращением сотрудников консульств европейских стран привёл к увеличению сроков рассмотрения документов, говорят в Continent Express. Визовые центры Италии рассматривают документы 60 дней или дольше, хотя ещё в апреле средний срок был три недели.

Консульства также ужесточают требования к документам, отмечают в «Визаходе». Так, Венгрия с августа требует на этапе подачи документов подтвердить оплату авиабилетов и гостиницы. В случае с Францией свободные слоты доступны только на ноябрь, оформление документов занимает ещё три-четыре недели. Месяц придётся ждать и визу Испании, однако доступных слотов нет, и в ближайший месяц они вряд ли появятся. Болгария не пользуется спросом, но срок рассмотрения документов и здесь может затянуться до двух месяцев.

В большинстве случаев россияне могут рассчитывать на краткосрочные шенгенские визы. Всё чаще визы выдаются на даты поездки, а не на длительный период, констатируют в Trivio.

Растёт интерес также к визам Индии и Китая — на 70% и 22% год к году соответственно, свидетельствуют данные Continent Express. Проблем с выдачей виз не наблюдается: индийскую можно получить за один — три рабочих дня, китайскую — за три — четыре дня.

В июне 2024 года визовый сбор при оформлении шенгена вырос на 12%. Для взрослых россиян он составляет €90, для детей от шести до 12 лет — €45.