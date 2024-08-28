В Подмосковье домашних питомцев будет легче оформить для путешествия

Владельцы домашних животных теперь могут оформить ветеринарное свидетельство для перевозки питомцев по России или за границу, подавая заявку дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

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Согласно информации министерства, новый электронный сервис значительно упрощает процесс получения ветеринарного свидетельства. Ранее для его оформления требовалось лично посещать клинику и ждать в «живой» очереди. Теперь владельцы животных могут заполнить онлайн-форму на региональном портале и выбрать удобное время для осмотра питомца в ближайшей государственной ветеринарной клинике или заказать визит ветеринара на дом.

Ветеринарное свидетельство формы ф. № 1 (ВСД) подтверждает, что животное здорово и безопасно для окружающих. Этот документ необходим для перевозки питомца за границу, в страны СНГ, участия в выставках в России, а также при продаже животного.

ВСД выдается только после осмотра животного специалистом государственной ветеринарной клиники. Подать заявку на оформление свидетельства и записаться на прием в ветклинику или вызвать ветеринара можно через портал госуслуг Московской области в разделе «Личные документы» — «Документы для отдельных случаев». Услуга предоставляется бесплатно, сообщает портал РИАМО.

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