Эксперт объяснил, можно ли получить компенсацию из-за водорослей на пляжах

Речь идет о водорослях камка, которые активно размножаются в теплой и стоячей воде. Туристические компании обычно предупреждают своих клиентов об этом явлении. По словам Арутюнова, наибольшее скопление водорослей наблюдается на центральном пляже Анапы, и чем дальше от него, тем чище вода.

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Некоторые отели, обладающие собственными пляжами, самостоятельно занимаются очисткой воды, что делает ситуацию на их территории более благоприятной.

Для получения компенсации туристам придется доказать, что продавец тура или отель умышленно скрыл информацию о цветении водорослей. Это будет нелегко, поскольку сведения о сезонном цветении камки в конце лета на Черном море находятся в открытом доступе, отметил порталу 360.ru Арутюнов.

Экологи ранее поясняли, что обилие водорослей в Анапе — это типичное сезонное явление, связанное с отсутствием течения.

Также многие заметили обилие медуз на пляжах черноморского побережья.