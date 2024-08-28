Италия начинает проверять целевое использование "шенгена"

В России существенно увеличился спрос на оформление въездных виз в страны Шенгенского соглашения. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" ("Ъ"). Так, спрос на деловые и туристические визы в страны Шенгенского соглашения в январе-августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в полтора раза, на 51%. Спрос на визы вызван ростом числа поездок российских граждан за границу. В свою очередь, растущий спрос и сокращение числа сотрудников в европейских консульствах, расположенных в городах России, привели к увеличению сроков рассмотрения документов. В частности, визовые центры Италии, по словам представителя компании, увеличили до двух месяцев срок рассмотрения документов. Консульства также ужесточили требования к документам заявителей. До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал несостоятельными обвинения в том, что выдача его страной льготных рабочих виз гражданам РФ и Белоруссии представляет угрозу для Шенгенской зоны.