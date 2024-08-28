Пожилым дали советы, как лучше отдыхать

Пожилым людям для отдыха лучше всего подходят экскурсионные и пляжные туры, заявила в беседе с NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Турэксперт подчеркнула, что выбор зависит от предпочтений самих пенсионеров. Так, по ее словам, некоторые любят активный отдых, а другим хочется просто полежать у моря и расслабиться.

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"Виды отдыха зависят от самих пожилых людей. Есть живчики, которые хотят везде путешествовать, ходить, ездить. А есть, кто хочет просто полежать у моря и отдохнуть. В целом в России есть оба варианта", — пояснила эксперт.

Она уточнила, что любители полежать на морском пляже могут отправиться в Турцию или Египет. Ансталь также посоветовала присмотреться к автобусным турам по Золотому кольцу или в Санкт-Петербург. По словам эксперта, все зависит от здоровья и возможностей. Также, отметила она, можно просто сменить обстановку: уехать в другой город, снять там жилье и самостоятельно распоряжаться свободным временем.

"Оба варианта подходят: экскурсионные туры, пляжный отдых. Но большинство запросов от пожилых связано с обычной сменой обстановки на несколько дней. И тут все зависит от бюджета и наличия загранпаспорта", — заключила Ансталь.

Клинический психолог Станислав Самбурский ранее посоветовал скачать аудиокниги и купить все необходимое, чтобы не сойти с ума во время семейного путешествия на автомобиле. По его словам, малышам особенно тяжело выдерживать длительные поездки, поэтому рекомендуется брать с собой игры, книги и игрушки для ребенка.