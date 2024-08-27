Туристы опасаются, что авиакомпания S7 начала рассаживать семьи

Авиакомпания S7 начала рассаживать пассажиров из одной брони. Это утверждают в авиационных телеграм-каналах со ссылкой на отзывы пассажиров. По их версии, такое может происходить у тех туристов, которые приобрели билеты по базовому тарифу. Авторы предполагают, что перевозчик мог пойти по пути «Победы» и «Уральских авиалиний», чтобы таким образом попытаться простимулировать спрос на платную услугу выбора места.

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Стоит отметить, что в подтверждение своих слов источники приводят лишь один скриншот онлайн-регистрации на рейс, выполняемый на самолете Embraer 170, где изрядное количество кресел на тот момент уже занято. Не стоит исключать, что на воздушном судне малой вместимости к этому времени просто не оставалось других вариантов для бесплатной рассадки пассажиров.

Туристы, обсуждающие новость, не верят, что такая практика может быть массовой. Некоторые из них приводят в пример личные перелеты авиакомпанией в последнее время, где ни о какой рассадке не было и речи.

Как утверждают все те же телеграм-каналы, в S7 данный скриншот называют багом. И утверждают, что никаких алгоритмов, рассаживающих пассажиров, нет. Редакция TourDom.ru обратилась за официальным комментарием к перевозчику.

Ранее TourDom.ru писал, что турагенты недовольны тем, что на чартерах родителям и маленьким детям дают места в разных рядах.