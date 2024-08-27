Пять простых лайфхаков, чтобы быстро уснуть в самолете

Быть бодрой и отдохнувшей после длительного перелета — непростая задача. Однако это реально, если у вас получится уснуть. Как подготовиться к идеальному полету, рассказала эксперт по путешествиям Саманта Браун в интервью Yahoo Life. Первое, что нужно сделать по возможности — выбирать вылет в вечернее время, когда вы обычно ложитесь спать. Но даже если это невозможно, могут помочь несколько хитростей.

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Для начала позаботьтесь о комфорте: вам нужна удобная, свободная одежда, в которой не будет слишком жарко или слишком холодно.

«Никаких бюстгальтеров на косточках, никакого узкого пояса — потому что в самолете мы все немного опухаем», — отметила специалист.

Также она посоветовала не притрагиваться к кофе в аэропорту, чтобы кофеин не помешал вам уснуть. А вот поесть перед вылетом стоит — так у вас будет возможность предупредить бортпроводников, что вас не нужно будить ради перекуса на борту.

Еще один лайфхак заключается в том, чтобы активничать перед вылетом.

«Я хожу, хожу и хожу по терминалу, стараясь измотать себя, поэтому, когда добираюсь до своего места, все, что я делаю, это засыпаю», — рассказала Браун.

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