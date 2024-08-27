Туристка раскрыла необычный способ знакомиться с местными в США

Россиянка, уехавшая в США в 2023 году, рассказала, как они с мужем интегрируются в общество с помощью церкви. Об этом она рассказала во вторник, 27 августа.

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Она переехала в Северную Каролину вместе с мужем и чихуахуа. Девушка получила визу талантов благодаря digital-маркетингу и работает в крупной американской компании по производству медицинского оборудования.

По словам россиянки, пока она ходит на работу, ее муж гуляет с собакой и посещает занятия по английскому языку в местной протестантской церкви. Там он и знакомится с интересными людьми, а после они начинают общаться семьями. Членство в фитнес-клубе также позволяет ей расширить круг знакомств.

Она также утверждает, что ее коллеги составляют ей компанию. Россиянка рассказала, что, хотя поначалу она опасалась общаться на неродном для нее языке, американцы, по ее словам, скорее восхищались ею, так как она знает одновременно два языка, передает Lenta.ru.

Актриса театра и кино Лянка Грыу около 10 лет назад переехала в Соединенные Штаты Америки. Причиной эмиграции знаменитости стала болезнь ребенка. В недавнем интервью артистка сообщила, что переезд дался ей с трудом.

Телеведущий Михаил Шац* в рамках подкаста на YouTube-канале Sheinkin40 рассказал о главных минусах своей эмиграции. По словам знаменитости, самая большая проблема заключается в редких встречах с дочкой Антониной. Ведущий пояснил, что сейчас его ребенок учится в Великобритании.

*Признан иноагентом на территории России.