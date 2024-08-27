Большинство россиян берут в отпуск только один чемодан

Большинство российских туристов предпочитают лететь в отпуск с одним чемоданом. Это следует из результатов опроса телеграм-канала «Крыша ТурДома».

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Так, 60% респондентов стараются не брать в поездку слишком много вещей. Один чемодан – это идеальный вариант для многих. Однако его размер должен быть достаточно большим, чтобы вместить все необходимое.

«Кремы для лица, для глаз, сыворотка, тоник, умывалка, мицеллярка, шампунь, бальзам, гель, до солнца, от солнца, после солнца, крем для тела. Вещей-то можно взять немного, а куда все это девать? Только с багажом», – поделилась одна из подписчиц канала.

С ней согласились и другие читатели: «Не знаю, как дольше чем на 2 дня лететь только с ручной кладью».

Еще 19% подписчиков ответили, что количество чемоданов всегда зависит от того, едет ли турист в отпуск один или семьей и друзьями. Кроме того, тип багажа зависит во многом от страны и формата отдыха.

Например, в Юго-Восточную Азию можно лететь только с рюкзаком, а на турецкий all inclusive часто представительницы прекрасного пола везут несколько платьев, так что одним саквояжем не обойтись.

При этом 17% читателей рассчитывают исключительно на ручную кладь. Причина банальна – цена билета. Но для некоторых это новый и вполне успешный опыт: «Всегда летаю с чемоданами. А этим летом билеты покупали за 2 дня до вылета, и только без багажные были адекватные по цене. В итоге очень даже понравилось лететь с ручной кладью».

Наконец, 6% респондентов ответили, что берут в отпуск сразу несколько чемоданов. Причем основания для этого бывают разные. Например, туристы любят шопиться за границей: «Беру два пустых чемодана, а привожу обратно два забитых».