Турэксперт раскрыл, как можно сэкономить на отдыхе

Чтобы сэкономить на отдыхе, можно заранее купить билеты, рассказал «Москве 24» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, также можно выбрать путешествие на автомобиле в целях экономии.

При этом многие стали экономить, путешествуя на своей машине. Если, например, собирается компания или семья из трех-четырех человек, на автомобиле отправиться на отдых будет выгоднее, чем на самолете в пик сезона, — объяснил эксперт.

Горин отметил, что организованные туры могут выйти дешевле, чем самостоятельная поездка, так как часто у компаний есть специальные цены на гостиницы и перелеты. Также рекомендуется обратить внимание на акции раннего бронирования.

В принципе, даже сейчас уже есть предложения на следующий год. Акции раннего бронирования дают туристам, особенно организованным, скидку от 20% до 40%, — подчеркнул специалист.

Эксперт добавил, что в целях экономии можно сократить на несколько дней свой отдых или же понизить уровень гостиницы. Кроме того, можно выбрать невозвратный тариф, подытожил Горин.

Ранее стало известно, что Алжир, омываемый водами Средиземного моря, становится все более популярным среди туристов: в 2023 году страну посетили свыше 2,5 млн человек. К 2030 году власти намерены нарастить поток в пять раз и конкурировать с Тунисом, Марокко и Египтом.