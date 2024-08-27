Турагент рассказал, можно ли получить компенсацию за цветущее море

Получить компенсацию за испорченный отдых из-за цветущего Черного моря будет сложно, рассказал 360.ru турагент Дмитрий Арутюнов. По его словам, это сезонное явление, о котором обычно заранее предупреждают туристов.

Сильнее всего цветение наблюдается на центральном пляже. Чем от него дальше, тем ситуация лучше. Многие отели, которые имеют собственные пляжи, очищают воду самостоятельно, поэтому там ситуация получше, — объяснил эксперт.

Турагент отметил, что морские водоросли обычно размножаются в стоячей теплой воде, что характерно для побережья Анапы. Но чтобы получить компенсацию за это, нужно будет доказывать в суде, что продавец путевки или отель скрыли факт цветения камки. Это будет сложно, так как информация о наличии в Черном море водорослей в конце лета доступна всем, добавил Арутюнов.

Ранее врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала, что обертываться водорослями с пляжа опасно, так как неизвестно, какие они могут содержать примеси. По ее словам, такая процедура может вызвать аллергию или обострить хронические заболевания. Медик объяснила, что существует отдельная спа-процедура — обертывание водорослями. Однако она может быть противопоказана людям, у которых есть предрасположенность к аллергии, или тем, у кого есть кожные болезни и другие хронические заболевания.