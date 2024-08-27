Как не сойти с ума во время семейной поездки на авто

Чтобы не сойти с ума во время долгой семейной поездки на авто, можно скачать аудиокниги и запастись заранее всем необходимыми, рассказал в беседе с LIFE.ru клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, малышам особенно тяжело выдерживать длительные поездки, поэтому рекомендуется брать с собой игры, книги и игрушки для ребенка.

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Малыши не понимают, почему должны спокойно сидеть в кресле, и пробуют развлечь себя как умеют: пинать через кресло водителя в спину отца, вылить бабушке остатки сока за шиворот. Все это накладывается на раздражение от «едем в час по чайной ложке» и усталость и может привести к скандалу, который испортит всю поездку, — объяснил специалист.

Психолог отметил, что нужно заранее убедиться, что в машине достаточно воды, еды, и что она полностью заправлена. Можно скачать аудиокниги или аудиоспектакль, которые вся семья будет слушать. Также лучше взять в дорогу подушки, пледы, крем от загара и солнцезащитные очки, чтобы обеспечить себе максимальный комфорт в поездке.

Просто так посадить ребенка и думать, что он сможет в планшете зависнуть на всю поездку, — наивно. Возьмите с собой игрушки, книги-раскраски и настольные игры и продумайте план, что вам нужно сделать в этой поездке. Необязательно соблюдать поминутный тайминг, но записать на бумаге все мероприятия и развивающие игры стоит, — добавил Самбурский.

Кроме того, важно выходить на улицу во время остановок и делать небольшие разминки, заключил психолог.

Ранее турэксперт и тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что главным залогом экономии при путешествии является заранее продуманная поездка. По ее словам, отели лучше бронировать заранее, чтобы попасть на скидки и адекватные цены. Эксперт также объяснила, когда лучше ездить в курортный город.