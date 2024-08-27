Стало известно, что чаще всего российские туристы забывают в поездке

Российские туристы чаще всего забывают в поездке одежду и обувь
Согласно новому исследованию, российские туристы чаще всего забывают в поездке одежду и обувь. Их оставляет каждый десятый участник опроса. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис tutu.
Второе место занимают средства ухода, косметика и духи. Их забывают 8,6% россиян.
Далее следует техника — телефон, фотоаппарат, зарядные устройства. За них проголосовали почти 6,2% опрошенных.
В список также попали еда и напитки, лекарства, украшения, тапочки, деньги и банковские карты.
Проведённое ранее исследование показало, что 33% россиян хотели бы путешествовать со своими домашними любимцами.