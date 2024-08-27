Стало известно, что чаще всего российские туристы забывают в поездке

Согласно новому исследованию, российские туристы чаще всего забывают в поездке одежду и обувь. Их оставляет каждый десятый участник опроса. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис tutu.

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Второе место занимают средства ухода, косметика и духи. Их забывают 8,6% россиян.

Далее следует техника — телефон, фотоаппарат, зарядные устройства. За них проголосовали почти 6,2% опрошенных.

В список также попали еда и напитки, лекарства, украшения, тапочки, деньги и банковские карты.

Проведённое ранее исследование показало, что 33% россиян хотели бы путешествовать со своими домашними любимцами.