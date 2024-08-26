Юрист рассказал, выпустят ли за границу с надорванной страничкой паспорта

В редакцию TourDom.ru обратился подписчик, рассказавший о щекотливой ситуации, в которой оказалась одна из туристок. В скором времени ей предстоит выезд за границу, а уверенности в том, что ее выпустят с действующим загранпаспортом, нет. Дело в том, что одна страница паспорта, который ей недавно выдали, слегка надорвана.

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«Туристка получила новый паспорт только что. Кусочек страницы откусан, отсутствует. Требовать замену паспорта? Как пограничники, как консульства посмотрят, если будет с таким выезжать?» – интересуется подписчик.

В комментариях в телеграм-канале «Крыша ТурДома» ему оперативно ответили: мол, все это зависит от настроения конкретного пограничника и рисковать не стоит – лучше поменять:

«Один выпустит, другая – нет, и все правы будут, лучше заменить сразу».

Подобное мнение высказали и юристы, и тот факт, что повреждение паспорта незначительно и находится в том месте, где нет никакого текста, на ситуацию не влияет.

«Нарушение целостности страниц – это основание для признания паспорта недействительным, согласно постановлению Правительства РФ № 2090 от 09.12.2023 года (оно вступило в силу 11 декабря прошлого года. – Ред.). На практике с надорванными страницами, например, выпускают, но формально это основание», – прокомментировал юрист Игорь Косицын.

Нормативный акт, на который он сослался, в числе прочего перечисляет причины, по которым загранпаспорт может быть изъят. Что интересно, в тексте постановления при перечислении признаков непригодности паспорта нет ни слова о том, что причиной изъятия может стать порванная страница (если повреждение не влияет на информацию в документе и на его защиту), поэтому решение этого вопроса ложится на плечи конкретного пограничника. В любом случае туристу лучше не рисковать и поменять документ.

Кстати, до принятия в прошлом году Постановления № 2090 к загранпаспортам относились куда более лояльно. Можно было ездить и с опечатками, не говоря уже о мелких повреждениях. Сейчас же такие варианты практически исключены.

В этом году случаи изъятия загранпаспортов из-за обнаруженных в них ошибок стали довольно распространенными. МВД, чтобы избежать сложностей с пограничниками, рекомендует внимательно проверять данные при получении документов, а при выявлении ошибок в документе сразу обращаться с заявлением о их устранении.