Есть ли смысл надевать компрессионные чулки во время длительного перелета

Если вы хотите себя чувствовать комфортно при длительном перелёте, важно к нему подготовиться. Многие пользователи соцсети TikTok рекомендуют надевать компрессионные чулки перед путешествием на самолёте. Но работает ли это?

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Часто компрессионные чулки ассоциируются с пожилыми людьми, так как этот аксессуар улучшает кровообращение. Также подобные носки предотвращают образование тромбов. Но будут ли они полезны для всех при перелётах?

Иногда врачи рекомендуют надевать компрессионные чулки во время полёта, так как они стимулируют кровообращение. Дело в том, что длительное сидение в самолёте может негативно сказаться на кровотоке. При перелёте он может замедлиться и кровь может скапливаться в нижних конечностях. Это отметил доктор остеопатии Лео Рип, гематолог в Ascension Michigan. В результате это повышает риск образования тромба, особенно если полёт длится больше 4 часов.

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Тромбы в венах способны привести к тромбозу глубоких вен. Это со временем вызывает осложнения. Сгустки крови могут повредить вены, вызвать их расширение, в том числе образование варикозных вен. Также может возникнуть долгосрочный отёк.

Американское общество гематологии рекомендует носить компрессионные чулки при полёте тем, кто летит не менее 4 часов и подвержен риску возникновения тромбов. Это те, кто недавно перенёс операцию, имеет в анамнезе венозные тромбы, недавно родил ребёнка, имеет активную злокачественную опухоль.

Кроме того, компрессионные чулки во время перелёта могут быть полезны для любого человека вне зависимости от его возраста и истории болезни. Они помогают уменьшить дискомфорт или отёк нижних конечностей.

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