Озвучено, где сильнее всего подешевели отели после лета

Светлогорск оказался на первом месте в рейтинге среди наиболее популярных туристических направлений внутри страны, где стоимость отелей резко снизилась сразу по окончании лета. Цены на проживание в курортном городе на сентябрь указаны на 33% ниже (до 6,8 тыс. рублей), чем на август, сообщили «Газете.Ru» в МТС Travel.

Второе место по снижению цен заняли курорты Краснодарского края. В Лазаревском отели потеряли в цене 29% (до 4,3 тыс. рублей), в Витязево — 25% (до 5,3 тыс. рублей). Далее в Адлере и Дагомысе средний чек за ночь в гостинице уменьшился на 20% (до 7,8 тыс. и 10,3 тыс. рублей соответственно).

Помимо этих городов, в десятку по снижению цен в преддверии осеннего сезона попали Дербент (–18%), Санкт-Петербург (–16%), Петрозаводск (–16%), Астрахань (–15%) и Туапсе (–15%).

В сентябре 2024 года средний чек по России на проживание в отелях за ночь упал на 4% (до 5,9 тыс. рублей) в сравнении с последним летним месяцем.

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