Российских туристов предупредили об опасности отдыха в Турции

В последние годы отдых в Турции стал предметом беспокойства для российских туристов, особенно для женщин. Издание «Царьград» собрало печальные истории о пропажах, убийствах и изнасилованиях, которые остаются безнаказанными. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в интервью изданию объяснил риски и предложил советы по минимизации опасностей.

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Одним из последних случаев стала пропажа 48-летней Натальи Сомовой, которая должна была вернуться домой 19 августа, но так и не села на свой рейс. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она вышла на прогулку из отеля в районе Ичмелер города Мармарис. В лесу был найден чек о покупке на её имя, а поиски в районе туристической тропы «Карья» пока не принесли результатов. Генконсульство России сообщает, что в поисках участвуют силы МЧС и волонтеры.

Издание также напомнило о других трагических инцидентах, таких как исчезновение кировчанки Надежды Ярыгиной, тело которой нашли недалеко от дороги, а также громкий случай группового изнасилования москвички аниматором отеля. Не обошли стороной и трагедию с известной байкершей «МотоТаней», погибшей в ДТП.

Мальцев отметил, что отдых в Турции никогда не был полностью безопасным, особенно после увеличения числа беженцев из Сирии и других стран. Однако он призвал не драматизировать ситуацию: «В год отдыхает до 6 миллионов туристов, и вероятность неприятностей всегда существует».

Эксперт рекомендовал соблюдать стандартные меры предосторожности: избегать общения с незнакомыми людьми, ограничиваться территорией отеля и избегать общественных пляжей, если отель не находится на первой линии. Вечером лучше оставаться в отеле и не посещать ночные клубы.

«Женщинам не рекомендуется путешествовать в одиночку по азиатским странам. Если это невозможно, следует избегать контактов с местными жителями», — добавил Мальцев.

Он также подчеркнул важность поддержания связи с родственниками, чтобы они могли реагировать в случае отсутствия связи. Приобретение комплексного тура снижает риски: «Если люди бронируют самостоятельно или приезжают по приглашению с сайта знакомств, они должны понимать, что находятся в зоне риска», — подытожил эксперт.