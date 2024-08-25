Самые опасные места для парковки авто на отдыхе

Эксперт по выживанию и оказанию первой помощи Эд Халилов предупредил россиян, в каких местах лучше парковать автомобили, сообщает со ИА DEITA.RU. Многие жители России игнорируют правила парковки, оставляют машины в неположенном месте, забывая об опасности подобных локаций. Наиболее часто это происходит на отдыхе, ради красивых видов. Однако такие действия нарушают правила безопасности, что несет дополнительные риски как для водителя и пассажиров, так и для сохранности авто в целом.

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Во-первых, не стоит оставлять машину у горных рек, так как вода в таких локациях поднимается за несколько минут, выходя из прежних берегов. Машину попросту может смыть. По той же причине, специалист не рекомендуют оставлять авто на морском берегу или у океана. Машину все равно придется перепарковывать в случае прилива, к тому же соленая вода негативно влияет на работу электроники. Не лучшее место с точки зрения практичности.

Во-вторых, нельзя парковаться на склонах и спусках, так как если пойдет дождь, то выехать из этого места будет крайне тяжело и небезопасно.

В-третьих, лучше отказаться от парковки в некоторых местах в лесу. Не останавливайтесь на звериной тропе, так как можно попасть на агрессивное животное, а также на участке с сухими деревьями – в таких местах часто падают ветки и стволы.