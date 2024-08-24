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Эксперты назвали семь городов России для любителей локальной кухни

МТС Travel составил рейтинг лучших городов России для гурманов, которые хотят насладится локальной кухней.

Эксперты назвали семь городов России для любителей локальной кухни
© Вечерняя Москва

Красноярск лидирует как гастрономический центр Сибири и столица енисейской кухни. В меню — нельма, тугун, хариус, оленина, коппа из яка, сугудай и строганина из дичи.

Калининград — слияние четырех гастрономических культур, привлекает любителей клопсов, флека, цеппелинов, колбасок, копченостей и местных сыров. Не стоит забывать и о балтийской рыбе и морепродуктах: корюшке, сельди, леще, палтусе, щуке, шпротах, улитках, мидиях, балтийском угре и строганине из пеламиды.

Владивосток предлагает насладиться морепродуктами, особенно корюшкой и навагой.

Нижний Новгород радует гуляшом с овощами, ветлужскими пельменями, воскресенским пирогом, мятым картофелем с рыжиковым маслом, карасем с пшенником, волжской окрошкой, стейками из сазана и стерляди, а также калей и ухой из белых рыб, и дроченой.

В рейтинг также вошли Екатеринбург, Казань и Сочи, предлагающие свои уникальные гастрономические особенности, передает «Лента.ру».

Россияне летом 2024 года среди всех европейских городов чаще всего бронировали отели в Париже со средней стоимостью номера 16 тысяч рублей. Среди фаворитов также оказались Милан и Рим со средней ценой проживания 13 и 12 тысяч рублей в стуки соответственно.

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