Эксперты назвали семь городов России для любителей локальной кухни

МТС Travel составил рейтинг лучших городов России для гурманов, которые хотят насладится локальной кухней.

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Красноярск лидирует как гастрономический центр Сибири и столица енисейской кухни. В меню — нельма, тугун, хариус, оленина, коппа из яка, сугудай и строганина из дичи.

Калининград — слияние четырех гастрономических культур, привлекает любителей клопсов, флека, цеппелинов, колбасок, копченостей и местных сыров. Не стоит забывать и о балтийской рыбе и морепродуктах: корюшке, сельди, леще, палтусе, щуке, шпротах, улитках, мидиях, балтийском угре и строганине из пеламиды.

Владивосток предлагает насладиться морепродуктами, особенно корюшкой и навагой.

Нижний Новгород радует гуляшом с овощами, ветлужскими пельменями, воскресенским пирогом, мятым картофелем с рыжиковым маслом, карасем с пшенником, волжской окрошкой, стейками из сазана и стерляди, а также калей и ухой из белых рыб, и дроченой.

В рейтинг также вошли Екатеринбург, Казань и Сочи, предлагающие свои уникальные гастрономические особенности, передает «Лента.ру».

Россияне летом 2024 года среди всех европейских городов чаще всего бронировали отели в Париже со средней стоимостью номера 16 тысяч рублей. Среди фаворитов также оказались Милан и Рим со средней ценой проживания 13 и 12 тысяч рублей в стуки соответственно.