Почему опасно пить алкоголь во время полета

Некоторые люди пытаются справиться со страхом перед полётами с помощью алкоголя, но такая привычка может быть смертельно опасна. К такому выводу пришли учёные из Института аэрокосмической медицины в Германии.

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Их исследование показало, что сочетание алкоголя в полёте и давления в салоне на высоте может вызвать нагрузку на сердца спящих пассажиров. Такая комбинация, как считают эксперты, снижает уровень кислорода в крови и увеличивает частоту сердечных сокращений даже среди молодых людей.

Употребление алкоголя на борту — это недооценённый риск для здоровья, которого можно легко избежать.

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