Эксперты рассказали, как не отравиться в отеле "все включено"

"Все включено" - это "шведский стол" с экзотическими фруктами, блюдами местной кухни и разными напитками. Довольно часто все это обилие сопровождается пищевым отравлением, что может омрачить несколько дней поездки.

У этого неприятного явления есть несколько причин. Среди них - употребление воды из крана, сырых морепродуктов и мяса, вынос еды в номер с последующим хранением вне холодильника, а также употребление свежих овощей и фруктов, которые вымыты водой сомнительного происхождения.

Самые распространенные формы пищевых отравлений:

Инфекция, вызванная кишечной палочкой. Симптомы: диарея (с кровью), тошнота и рвота. Продолжается около 2-3 дней, может проявиться через 3-4 дня после инфицирования. Обычно передается через загрязненные пищевые продукты и воду.

Норовирусная инфекция. Симптомы: диарея (с кровью), лихорадка и рвота. Продолжается до 48 часов. Источником заражения являются пища и вода. Вирус легко передается между людьми.

Кампилобактериоз. Симптомы: тяжелая диарея (иногда с кровью), спазмы в желудке и рвота. Длится от 2 до 7 дней, проявляется через 2-5 суток. Источником считаются инфицированное молоко, вода, мясо, птица и моллюски.

Сальмонеллез. Симптомы: диарея, лихорадка, сильные боли в животе и рвота. Продолжается от 4 дней до 3 недель. Можно подхватить от сырых яиц, непастеризованного молока и недоваренной птицы или мяса.

Инфекция, вызванная бациллами. Симптомы: тошнота, рвота, спазмы в желудке, диарея и боль в животе. Может длиться до двух суток. Инкубационный период начинается через 6-15 часов после инфицирования. Источником являются загрязненная приготовленная пища, сушеные и молочные продукты.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в отпуск обязательно нужно взять аптечку и придерживаться некоторых мер профилактики.

Во-первых, важно всегда следить за чистотой рук.

Во-вторых, не стоит пить воду из крана и добавлять в напитки лед сомнительного происхождения.

И, в-третьих, употребляемая пища должна быть горячей и тщательно приготовленной, а вот блюда с мелко нарезанными ингредиентами и салаты с майонезной заправкой лучше не брать.

При появлении каких-либо симптомов отравления следует срочно обратиться за медицинской помощью. Ранее эксперты рассказали, как избежать заражения ботулизмом.