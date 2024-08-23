Топ-5 направлений для бюджетного отдыха

Летом многим хочется отдохнуть на море, накупаться и вдоволь погреться на солнце. Но цены в последнее время только растут, а горящие путёвки получается ухватить далеко не всегда. Если бюджет на отпуск ограничен, то приходится искать вариант подешевле. Рассказываем, где отдохнуть бюджетно.

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Недорогой отдых на море

Отдохнуть всего за 150 000 рублей или даже меньше можно в: - в Абхазии, - в Армении, - в Азербайджане, - в Египте, - на Кипре.

Эти страны станут достойной альтернативой Турции, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на специалистов «Яндекс Путешествий».

Во сколько обойдётся отдых

Недельный отдых в двухместном номере в отеле с тремя звёздами обойдётся:

— в Гагре (Абхазия) — 31 800 рублей; - на озере Севан (Армения) — 53 700 рублей (не море, но отдых идентичный); - в Баку (Азербайджан) — 26 100 рублей; - в Ларнаке (Кипр) — 24 800 рублей; - в Хургада (Египет) — за 18 900 рублей.

Сэкономить на отдыхе можно и если отправиться в отпуск осенью. О других плюсах такого отдыха «Секрет» рассказал в этом материале.