Если не в Турцию, то куда? Топ-5 направлений для бюджетного отдыха
Летом многим хочется отдохнуть на море, накупаться и вдоволь погреться на солнце. Но цены в последнее время только растут, а горящие путёвки получается ухватить далеко не всегда. Если бюджет на отпуск ограничен, то приходится искать вариант подешевле. Рассказываем, где отдохнуть бюджетно.
Недорогой отдых на море
Отдохнуть всего за 150 000 рублей или даже меньше можно в: - в Абхазии, - в Армении, - в Азербайджане, - в Египте, - на Кипре.
Эти страны станут достойной альтернативой Турции, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на специалистов «Яндекс Путешествий».
Во сколько обойдётся отдых
Недельный отдых в двухместном номере в отеле с тремя звёздами обойдётся:
— в Гагре (Абхазия) — 31 800 рублей; - на озере Севан (Армения) — 53 700 рублей (не море, но отдых идентичный); - в Баку (Азербайджан) — 26 100 рублей; - в Ларнаке (Кипр) — 24 800 рублей; - в Хургада (Египет) — за 18 900 рублей.
Сэкономить на отдыхе можно и если отправиться в отпуск осенью. О других плюсах такого отдыха «Секрет» рассказал в этом материале.