Фитнес-тренер дал советы на длительные перелеты

Фитнес-тренер, эксперт тренажёрного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Роман Филиппенко рассказал, как улучшить самочувствие во время длительного перелёта.

© РИА Новости

«Важно не забывать о физической активности. Каждые один — два часа вставайте и выполняйте простые, но эффективные упражнения: потяните руки вверх и в стороны, сделайте 10—15 приседаний и 10 наклонов корпуса вперёд из положения стоя», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, даже простая прогулка по салону самолёта позволит улучшить общее самочувствие.

Также важно регулярно пить воду в течение всего полёта.

«Избегайте жирной и тяжёлой пищи, которая может вызвать дискомфорт во время полёта», — добавил Филиппенко.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал о вреде переизбытка солёной еды.