Как легко перенести многочасовой перелет

Перелеты на дальние расстояния могут стать настоящим испытанием для организма. Фитнес-тренер Роман Филиппенко дал три совета, которые помогут облегчить самочувствие, сообщает РИАМО.

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Первым правилом он назвал регулярные разминки. Тренер советует вставать каждые один-два часа и выполнять простые упражнения: потянуть руки вверх и в стороны, сделать 10-15 приседаний и 10 наклонов корпуса вперед.

Также важно употреблять достаточное количество воды, поскольку сухой воздух в салоне самолета может привести к обезвоживанию организма, отметил специалист.

Третьим правилом является правильное питание. Перед полетом и во время него лучше выбирать легкие и питательные продукты. Это могут быть фрукты, орехи и йогурты, которые легко усваиваются и дают организму энергию.

Ранее бортпроводница Андреа Фишбах рассказала, какую обувь пассажирам опасно носить на борту самолета. По словам стюардессы, лучше всего отказаться от шлепанцев и туфель на каблуках. Во-первых, в салоне часто бывает прохладно, а во-вторых, в такой обуви неудобно быстро передвигаться, что может стать необходимостью в аварийной ситуации.