Почему стоит избегать бесплатных шампуней в отелях

Независимо от того, собираетесь ли вы в путешествие выходного дня или в длительный отпуск, разместить все необходимое в вашем багаже может оказаться непростой задачей. Рано или поздно возникает вопрос: так уж необходимо везти с собой шампунь или можно обойтись мини-бутылочками в душе, любезно предоставленными отелем?

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«Большинство гостиничных шампуней очень щелочные, агрессивные для волос и содержат сульфаты, парабены и другие ингредиенты, которые лишают волосы их натуральных масел», — рассказал стилист по прическам Марз Коллинз в интервью HuffPost.

Эксперт уверен, что в результате сочетания подобных средств с жесткой водой волосы могут выглядеть тусклыми и безжизненными.

«Гостиничные шампуни и кондиционеры часто предоставляются в качестве дополнительных удобств, но в большинстве случаев они не удовлетворяют индивидуальным потребностям в уходе за волосами», — объяснила Риса Пхоммахан, эксперт по красоте и уходу за кожей.

По словам специалиста, шампуни для отелей обычно разрабатываются таким образом, чтобы быть экономичными и универсальными — рассчитывать на увлажнение, объем или бережное очищение окрашенных волос не стоит.

Общее правило такое: в дорогостоящих отелях можно рассчитывать на премиальную брендовую косметику, но если средства в номере безымянные или разливные, лучше по возможности использовать привычный шампунь.