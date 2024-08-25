Эксперты посоветовали проверять загранпаспорта перед поездкой

Эксперты советуют россиянам внимательно проверять данные загранпаспортов перед поездками. Даже мелкие неточности могут стать причиной больших проблем.

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К изъятию паспорта могут привести неправильно написанные старые названия городов, неправильный перевод русских букв на латиницу, опечатки в названиях городов или в имени. Особое внимание стоит обратить на буквы «ё» и «й», а также на схожесть написания единицы и семерки.

Эксперты также советуют обратить внимание на нижнюю часть главной страницы загранпаспорта. Там есть две строчки с буквами и цифрами, которые тоже должны быть написаны без ошибок. Эта информация может показаться незначительной, но именно она часто становится причиной проблем на границе.

В поездку стоит взять дополнительные документы: российский паспорт и свидетельство о рождении, передает NewsNN.

Как вернуться на родину в случае потери загранпаспорта и как упростить процесс его восстановления — в материале «Вечерней Москвы».