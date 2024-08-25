Железнодорожники рассказали о забытых вещах в поездах

Сервис забытых вещей с начала этого года помог вернуть около 2,8 тыс. предметов пассажирам, которые забыли свои ценности в поездах дальнего следования.

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Чаще всего пассажиры выходили из вагонов без мобильников, наушников, зарядных устройств, очков, зонтов, головных уборов, а также сумок и пакетов с вещами.

Среди необычных забытых вещей железнодорожники назвали праздничный торт, рулон обоев, маскарадную маску, барабан и норковую шубу.

― Для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам» на официальном сайте ОАО «РЖД». В анкете следует указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был оформлен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены, ― рассказали «Кубань Информ» в пресс-службе СКЖД.

После этого пассажиру предложат идентифицировать свою вещи по фото. Поиск возможен в течение месяца после поездки.

Напомним, железнодорожные вокзалы Адлера и Сочи стали лидерами юга России по пассажиропотоку с начала 2024 года. Преимущество обеспечили туристы.