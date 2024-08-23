Как сэкономить при выборе жилья в отпуске

Главным залогом экономии при путешествии является заранее продуманная поездка, заявила NEWS.ru турэксперт, руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, отели лучше бронировать заранее, чтобы попасть на скидки и адекватные цены. Эксперт также объяснила, когда лучше ездить в курортный город.

© unsplash

"Главный залог экономии — заранее продуманное путешествие. Отели лучше бронировать заранее, чтобы попасть на скидки и адекватные цены. Если вы путешествуете с детьми — это тоже плюс, поскольку для них есть скидки. Есть правило: в курортный город — в будни, в крупный некурортный город — в выходные", — сказала Ансталь.

Тревел-блогер отметила, что отдых в таких местах прямо противоположен друг другу. Курортные города, пояснила эксперт, принимают в будние дни бизнесменов и командировочников.

"Если вы участник программы лояльности или у вас есть купон, это тоже поможет вам сэкономить. Ну и конечно же сейчас огромное количество сервисов для бронирования отелей , что тоже поможет вам выиграть по деньгам", — заключила Ансталь.

Ранее российские туристы назвали место, куда не стоит ездить отдыхать. Путешественники отметили, что в Абхазии не найти высокого уровня сервиса или гостеприимства. Туристы пожаловались на отношение сотрудников местных отелей и гостиниц к отдыхающим, жестокое обращение с животными, кишечные инфекции и другие неудобства.