Адвокат предупредил, как не стать жертвой мошенников на отдыхе

Количество мошеннических схем увеличивается с каждым годом. Мошенники совершенствуют свои преступные схемы для достижения своей желаемой цели, которая заключается в получении выгоды с обманутого ими человека. Чаще всего местом своей преступной деятельности мошенники выбирают города-курорты, так как люди едут туда отдыхать и в большинстве случаев даже не задумываются о наличии мошенников в таких местах, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Антонова, адвокат, председатель Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края.

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Есть несколько советов, которые помогут сохранить бдительность на отдыхе.

«Критически относитесь к предложениям и акциям: если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, оно, возможно, таковым и является. Не вводите конфиденциальные данные на подозрительных сайтах и не доверяйте слишком выгодным предложениям. Также, используйте защитное программное обеспечение: Установите антивирусное ПО на свои устройства и регулярно обновляйте его. Это поможет защитить вас от фишинговых атак и других онлайн-угроз», — объяснила она.

Избегайте ненадежных Wi-Fi сетей: подключайтесь только к официальным и безопасным сетям. Открытые Wi-Fi точки могут быть уязвимыми для атак.

«Проверьте сайты и агентства. Перед бронированием отеля или тура убедитесь, что вы используете официальные и проверенные ресурсы. Будьте осторожны при переходе по ссылкам из электронных писем или сообщений», — сказала эксперт.

Установите пароль на смартфон и настройте удаленное управление: это поможет защитить ваши данные и устройство в случае потери.

«Будьте бдительны при общении: если кто-то подходит к вам с неожиданным предложением или просит деньги, будьте осторожны. Проверьте их удостоверение личности, если это возможно», — рассказала адвокат.

Помимо этого, изучите местные обычаи и законы: знание местных правил и норм поможет вам избежать ситуаций, в которых мошенники могут воспользоваться вашей незнанием.

«Не доверяйте случайным людям: если вас останавливают на улице с просьбой о помощи или предложением купить что-то, будьте осторожны. Не предоставляйте личные данные или финансовую информацию», — сказала специалист.

Также, если вас приглашают в ресторан, магазин или на экскурсию, узнайте о ценах заранее. Не доверяйте слишком дешевым или слишком дорогим предложениям.

Используйте официальные и проверенные ресурсы: при бронировании отеля, тура или других услуг используйте только официальные сайты и агентства.

«Не оставляйте ценные вещи без присмотра, так как мошенники могут воспользоваться моментом, когда вы отвлечены», — отметила Антонова.

В случае если вы оказались жертвой мошенников, сразу же обратитесь в ближайший отдел полиции и подайте заявление по факту совершенного в отношение вас преступления, резюмировала адвокат.