Потерял загранпаспорт в чужой стране: что делать и как вернуться домой

Потеря загранпаспорта в чужой стране — проблема достаточно распространенная. Зачастую туристы боятся, что в подобных случаях им грозит депортация, серьезный штраф или тюрьма. Однако все не так страшно — вернуть утерянный «загранник» можно даже во время путешествия, и сделать это не так сложно. Как вернуться на родину в случае потери загранпаспорта и как упростить процесс его восстановления — в материале «Вечерней Москвы».

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Подготовка к поездке

Чтобы избежать лишних сложностей и вернуться домой как можно быстрее, следует позаботиться об этом заранее. Перед вылетом нужно сделать ксерокопии внутреннего и заграничного паспортов, заверив их у нотариуса. Если времени на это не хватает, заменой могут стать водительские права или служебное удостоверение с фотографией. Также с собой рекомендуется взять свидетельства о рождении детей, фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра.

Значительно облегчит процесс возвращения на родину туристическая страховка с опцией «Страхование от потери или кражи документов». В случае утери загранпаспорта сотрудники страховой компании сами свяжутся с консульством, оформят все необходимые документы и в некоторых случаях оплатят авиабилеты.

Действия после утери

Первым делом следует заблокировать свои банковские карты. Затем все вопросы, связанные с утерей или кражей загранпаспорта, будут решаться через консульство своей страны. Нужно позвонить в госорган и рассказать о проблеме. Сотрудники могут потребовать справку из полиции — ее можно получить в ближайшем отделении. После необходимо будет собрать следующий пакет документов:

Заявление на выдачу свидетельства на въезд. Для упрощения процесса можно заполнить соответствующую электронную форму на сайте консульского департамента МИД РФ;

Фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра, в том числе детей. Часто в зданиях консульства имеются фотокабины, где можно сделать или распечатать такие кадры;

Паспорт гражданина РФ или его копия, заверенная у нотариуса;

Дополнительные документы, удостоверяющие личность, например, водительские права.

Свидетельство о рождении ребенка, а также свидетельство об усыновлении при необходимости.

Собранный пакет документов нужно отнести в консульство. Ответ на заявление, как правило, приходит в течение трех дней после его подачи.

Иначе дело обстоит в случае, когда при туристе не оказывается паспорта гражданина РФ. Необходимо будет попасть на прием к консулу и объяснить ему ситуацию. Он может расспросить о месте жительства, родственниках и работе — всю эту информацию обязательно проверят. Проверка может занять от 10 до 30 дней. Чтобы ускорить процесс, поблизости можно найти соотечественников, которые подтвердят личность заявителя.

Возвращение на родину и нюансы

После обработки документов туристу выдадут свидетельство на выезд. Оно является официальным документом, позволяющим гражданину свободно вернуться домой из любой страны. Но есть нюанс: попасть со свидетельством в другую страну не получится. То есть вернуться на родину возможно будет только прямым рейсом.

Кроме того, по возвращении домой следует в течение трех дней отнести свидетельство о въезде в уполномоченный госорган, который занимался выдачей утерянного загранпаспорта.