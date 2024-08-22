В России возросло число случаев мошенничества при покупке путевок

В России наблюдается рост мошенничества при покупке путевок на отдых, сообщает издание «Известия».

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В августе десятки клиентов одной московской туристической фирмы остались без отпуска и денег после того, как компания взяла предоплату и в последний момент отказалась от выполнения обязательств. Мошенники также используют сайты-двойники отелей, маскируясь под официальные ресурсы. Такие сайты часто имеют незначительные отличия в адресе и предлагают цены ниже рыночных, что привлекает покупателей.

Эксперты рекомендуют быть осторожными с предложениями, которые выглядят слишком выгодными. В случае проблем с качеством туристических услуг, претензии необходимо подавать в письменной форме в течение 20 дней после окончания договора.

Недавно в Тульской области женщина потеряла 120 тысяч рублей, пытаясь купить путевку в Абхазию у мошеннического агентства. Также в Новомосковске другая жертва потеряла 242 тысячи рублей, не проверив надежность продавца.