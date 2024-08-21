Туристов предупредили об оборотной стороне дешевизны билетов

В редакцию TourDom.ru поступило полное отчаянья письмо от туриста, застрявшего в аэропорту китайского города Гуанчжоу.

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«Наш стыковочный рейс китайской авиакомпании должен был вылететь из Гуанчжоу на Бали ранним вечером. Его неоднократно переносили, затем назначили на ночь, а теперь он и вовсе не отображается на онлайн-табло. Гостиницу не предоставляют. Что нам делать?» – пишет путешественник.

Мы обратились к участникам тг-чата для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B» с предложением поделиться рекомендациями, как действовать туристу в такой ситуации. Рейсы с пересадками в китайских аэропортах еще только набирают популярность у наших туристов, для многих они в новинку. Люди теряются в незнакомой обстановке при нештатных ситуациях, сказывается и языковой барьер – не всякий сотрудник авиагавани сориентирует пассажира-иностранца. Турагенты советуют найти стойку авиакомпании и постараться получить там информацию о рейсе. Другой вариант – попробовать выяснить данные о статусе вылета через онлайн-приложение для смартфонов Flightradar24.

А один из участников обсуждения обращает внимание на особенность работы китайских авиаперевозчиков, о которой не помешает знать пассажирам при бронировании авиабилетов: в случае отмены одного из сегментов рейса придется ждать очередного вылета по маршруту той же авиакомпанией, альтернатив с меньшим временем ожидания не предложат.

«Некоторые туроператоры при бронировании туров с перелетами китайскими перевозчиками предупреждают об этом турагентов, рекомендуют брать с туристов расписку в том, что они ознакомлены с такими особенностями», – пишет участник чата.

Мы уточнили детали у топ-менеджера одного из туроператоров. Он подтвердил:

«Альтернатив на вылетах других авиакомпаний китайские перевозчики не предоставляют. Они рассаживают только по своим же рейсам, но в этом случае возможна задержка начала тура – от 8 часов до двух суток, о чем мы и предупреждаем турагентов при бронировании».

Как пояснил специалист, проблема в том, что если туристы не прибудут на отдых в забронированные даты, отели далеко не всегда идут навстречу с возвратом денег за пропущенные дни.

Китайские перевозчики часто предлагают более дешевые, чем у конкурентов билеты на стыковочные маршруты. Это привлекает путешественников, однако желательно иметь в виду и очевидные риски в случае сбоев в расписании.